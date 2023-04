Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição no Enem 2023 terminam amanhã, 28. Têm direito a gratuidade os estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2023), em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar; quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; além de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A solicitação deve ser feita por meio da Página do Participante, com o login único da plataforma Gov.br.

FOTO: REPRODUÇÃO/MEC