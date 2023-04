Prefeitura de Mossoró antecipa pagamento dos salários de abril para esta quinta, 27

A Prefeitura de Mossoró antecipou para esta quinta-feira (27) o pagamento dos salários de abril dos servidores municipais. O pagamento representa a injeção de R$ 22 milhões na economia da cidade.



O pagamento antecipado reafirma o compromisso da Prefeitura de valorizar o funcionalismo. Além disso, a injeção dos recursos movimenta a economia do município, a partir de diversos segmentos.



“Salário na conta do servidor mossoroense. Mais um mês cumprindo nosso compromisso com o servidor da Prefeitura Municipal Mossoró. O salário deste mês de abril já está na conta, de forma antecipada: salário-base e adicionais. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer pelo trabalho, esforço e dedicação dos servidores de todas as repartições do Município”, disse o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.