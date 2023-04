Em parceria com o SAMU, agentes de saúde participam de curso de primeiros socorros

O curso está dividido em quatro momentos de modo a atender todos os agentes comunitários de Mossoró. A abertura aconteceu na terça-feira (25) com as preceptoras Fábia Queiroz e Maria Sueli. Mais dois encontros serão realizados no mês de maio, fechando essa etapa da capacitação. No curso, os profissionais recebem orientações da equipe do SAMU sobre noções básicas de primeiros socorros.

O curso está dividido em quatro momentos de modo a atender todos os agentes comunitários de Mossoró. A abertura aconteceu na terça-feira (25) com as preceptoras Fábia Queiroz e Maria Sueli. Mais dois encontros serão realizados no mês de maio, fechando essa etapa da capacitação.

“A nossa intenção é capacitar todos os agentes comunitários de saúde do município. É uma capacitação que acontece a nível nacional com a categoria, realizado em parceria com o Ministério da Saúde. A Prefeitura de Mossoró está dando a contrapartida na iniciativa para que os profissionais possam prestar serviços de qualidade à população mossoroense”, explicou Egislândia Oliveira, diretora de Atenção Especializada do município.



A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Mossoró com foco na Lei nº 13.722/2018, conhecida como “Lei Lucas” que versa sobre a temática dos primeiros socorros. “O curso possibilitará que os agentes de saúde possam visitar suas microáreas (espaços geográficos delimitados que correspondem às áreas de atuação dos agentes comunitários de saúde), podendo ajudar a população prestando primeiros socorros quando necessários”, frisou Egislândia Oliveira.