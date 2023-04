MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/04/2023

Confira os destaques desta sexta-feira, 28, do Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.

MOSSORÓ

Prefeito Allyson Bezerra visita ruas do bairro Nova Mossoró e anuncia obras após o período chuvoso

Coordenador de Vacinas em Mossoró diz que a Covid 19 não e pede que a população tome a vacina

Buraco na cabeceira ameaça a estrutura e PONTE da Leste Oeste; DER foi acionado

“LDO real e feita a várias mãos”, diz vereador Genilson Alves, sobre previsão orçamentária para 2024, que deve ser aprovado em julho

Em parceria com o SAMU, agentes de saúde participam de curso de primeiros socorros

Prefeitura de Mossoró antecipa pagamento dos salários de abril e injeção R$ 22 milhões na economia local

PMM convoca mais 31 professores e quatro supervisores aprovados em processo seletivo

Poços na zona rural de Mossoró passam por manutenção

Secretaria de Saúde presta contas das ações durante audiência pública na câmara municipal

Mossoró Cidade Junina” movimenta o turismo e aquece a economia local com a geração de emprego e renda

ESTADO

Serra do mel: moradores da Vila São Paulo pede água, acessos e corte de terra mais cedo aos vereadores

Operação educação: das 73% das salas de aula visitadas pelo TCE no RN apresentam inadequações

Próximo trimestre deverá ser de chuvas com volumes de normal a abaixo do normal no RN

Prefeita Cinthia Sonale solicita audiência para tratar da RN-012 com a governadora

Natal: Presidente da CAERN diz ao prefeito Alan Silveira que projeto para concluir saneamento de Apodi está pronto e com recursos assegurados

POLÍCIA

Caso Eliel: Defesa atualiza pedido de desaforamento acusando imprensa de parcialidade e alegando que estão sendo ameaçados

Baiano é assassinado com 9 tiros enquanto trabalhava na própria oficina

Acusado de matar Carlinhos do Bar em Pau dos Ferros, Novinho Batalha é preso no Estado de Roraina

Polícia Rodoviária Estadual intensifica patrulhamento em área de influência de facção que promoveu ataques em Mossoró

NACIONAL

Senador Eduardo Girão tenta entregar réplica de feto a ministro Silvio Almeida, que repudia: 'Escárnio'

Telegram diz que Justiça ordenou entrega de dados impossíveis de serem obtidos; PF afirma que lentidão permitiu exclusão de informações

Presidente da Petrobras diz que não propôs e não votou aumento do próprio salário

Lula escolhe novo general para o comando do GSI

Com vagas na Funai e no Incra, Governo Federal deve anunciar ainda hoje novos concursos

Pente fino do Governo no Bolsa Família deve gerar economia de 7 bilhões, diz ministra Simone Tebet