Isolda visita o Hospital da Liga e se compromete com demandas para melhorar o atendimento

Hoje pela manhã a deputada estadual Isolda Dantas visitou o Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Na ocasião, o chanceler do Hospital, Dr. Cure, apresentou as demandas mais urgentes do Hospital.



Na chegada da deputada ao Hospital, Dr. Cure apresentou a deputada aos pacientes e acompanhantes que aguardavam atendimento e falou da parceria que a parlamentar sempre teve com a Liga: “Ela veio aqui candidata e agora vem deputada pra ouvir nossas demandas e tenho certeza que ela vai conseguir atender. Mossoró tem que ser uma cidade polo pra que ninguém precise sair para fazer seu tratamento.”



Entre os pedidos, Dr. Cure destacou a necessidade de um mamógrafo pra Mossoró; o Upgrade do acelerador linear e celeridade na resolução da lista de cirurgias e também dos repasses do governo.



A deputada se comprometeu em lutar para conquistar as melhorias solicitadas e afirmou: “Só sabe a importância da Liga quem já passou por um momento de precisar combater o câncer. Nosso partido é Mossoró. Ao querido Dr. Cure, pacientes, amigos da Liga fica aqui nosso compromisso de lutar pra conquistar essas melhorias pro Hospital para que continue sendo referência, dando assistência em momentos tão difíceis e salvando muitas vidas!”.