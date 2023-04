Comerciantes do Mercado do Alto da Conceição comemoram melhorias na estrutura do equipamento

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, visitou o mercado nesta sexta-feira (28) e ressaltou a implantação de asfalto que era tão esperada pelos comerciantes e população. “O Mercado do Alto da Conceição é um centro comercial importante, histórico e tradicional de Mossoró e que precisava estar bem localizado, com acesso de qualidade. Estamos acompanhando o resultado da obra de implantação do asfalto. Aqui é uma rua que tem pessoas com deficiência e idosos, que agora vão poder caminhar e transitar com mais facilidade, o que mostra nosso compromisso com os comerciantes e com a população”, disse.

A comerciante Gina Alves enalteceu o trabalho da Prefeitura. “Para a gente aqui, está muito bom, nota 10 para a organização e administração”, declarou.

Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), Frank Felisardo ressaltou a importância do mercado para o desenvolvimento da cidade. “É um dos mercados mais importantes da nossa cidade e que vem cumprindo seu papel econômico e social na oferta de produtos, em especial na área de alimentos, sendo mais de 25 boxes, 30 famílias trabalhando e mais de 100 pessoas diretamente empregadas conquistando seu sustento. Eu enxergo esse espaço não só comercialmente, mas também como ponto turístico. Hoje, já temos algumas agências turísticas visitando o mercado e vendo que aqui é um espaço que pode atrair o visitante para conhecer um pouco da gastronomia da nossa cidade”, frisou.