“Esperamos pelo menos de 800 a mil pessoas pedalando conosco, a partir das 15h, na Av Rio Branco, no Centro de Mossoró-RN, levando a mensagem de conscientização no trânsito através de uma atividade esportiva saudável, que também é vetor da saúde, para se viver bem”, diz a secretária Municipal de Esportes Larissa Maciel, sobre o passeio ciclístico que marca a abertura da campanha Maio Amarelo 2023, pedindo mais conscientização no trânsito, menos acidente e mais saúde.

A entrega das camisetas do Passeio Ciclístico Maio Amarelo foi na manhã deste sábado (29) no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. O passeio é promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), em parceria com a Secretaria de Esportes. O prefeito Allyson Bezerra confirmou presença no evento.

A concentração está marcada para as 15h na avenida Rio Branco. “Eu acho uma atitude muito interessante da Prefeitura de Mossoró com essa conscientização à segurança no trânsito, ainda mais com a prática da atividade física. Isso ajuda a incentivar e propagar ainda mais a iniciativa e o objetivo do 'Maio Amarelo'”, disse a participante Joseana Sales.

O passeio tem como objetivo alertar à população sobre a necessidade de um trânsito seguro, além de estimular o uso da bicicleta como atividade física e esportiva na promoção da saúde e bem-estar. Possibilitando ainda uma alternativa de transporte, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável.

“É uma excelente parceria com a Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Trânsito, principalmente levando em consideração que o mês 'Maio Amarelo' é também um incentivo ao esporte e ao cuidado no trânsito. As pessoas que praticam esporte em Mossoró sabem da importância de ser conscientes das vias do município, e é isso que a gente quer pregar, principalmente tendo essa parceria com passeio ciclístico onde movimenta muito nossa cidade. O que a gente espera nesse mês de maio é muita prática esportiva para as ruas de Mossoró. Muita conscientização também, enfatizando que sempre devemos escolher a vida e o respeito à vida é também o respeito ao trânsito e ao praticante de esportes”, ressaltou a secretária de Esporte, Larissa Maciel.

Centenas de participantes compareceram ao Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini para buscarem suas camisetas e se prepararem para o passeio ciclístico que abrirá a programação do "Maio Amarelo" em Mossoró.

“Estamos aqui na entrega das camisas para que a partir do dia primeiro de maio a gente possa iniciar as ações dentro da programação do movimento 'Maio Amarelo'. A gente fará a abertura com esse passeio e convidamos desde já toda a Mossoró para participar desse movimento que é de atenção pela vida no trânsito”, enfatizou a coordenadora de ações educativas no trânsito, Maribel Oliveira.