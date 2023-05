Santuário de Santa Luzia: Lawrence recebe apoio de membros da Bancada Federal do RN

Vereador presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, confirmou que já conta com o compromisso do deputado federal Benes Leocádio e esta semana recebeu apoio do deputado federal General Girão, que conversou com o padre Flávio Augusto no sábado. Através do deputado Neilton Diógenes, recebeu compromisso também dos três senadores e do deputado João Maia. Da Assembleia do RN já expressaram apoio ao projeto do Memorial/Santuário de Santa Luzia, além do deputado estadual Neilton Diógenes, a deputada Isolda Dantas, Nelter Queiroz, Luiz Eduardo e Tomba Farias. O atual dilema é definir o local que pode ser construído o memorial/santuário de Santa Luzia, em Mossoró.

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, segue os passos políticos e administrativos dados pelo então prefeito e hoje deputado estadual Tomba Farias na conquista da Estátua de Santa Rita de Cássia para o município de Santa Cruz-RN, com o objetivo fixo de concretizar o sonho de construção do Memorial/Santuário de Santa Luzia, em Mossoró-RN.

Em discurso na Câmara Municipal de Mossoró, durante Audiência Pública para debater o tema, o deputado Tomba Farias narrou os caminhos que percorreu para conseguir erguer a estátua de Santa Rita de Cássia e conseguir desenvolvimento econômico para sua cidade. Na ocasião, Lawrence Amorim destacou que já seguia os passos do deputado.

Em entrevista ao MH, na Rádio Difusora de Mossoró, Lawrence Amorim falou que o Memorial/Santuário de Santa Luzia em Mossoró traria para a região tanto desenvolvimento quanto assegura os memoriais ao "Padin Ciço", em Juazeiro do Norte, no Ceará, e de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte.

Conquistado o apoio local, inclusive da Igreja Católica e de seguimentos do Comércio e do Executivo, Lawrence Amorim partiu para o apoio político estadual e federal, assim como sinalização por recursos.

Da Assembleia Legislativa, recebeu apoio formal de Isolda Dantas, Neilton Diógenes, Nelter Queiroz, Luiz Eduardo e Tomba Farias. Acredita que na medida que for dialogando, vai conquistar o apoio de outros deputados do RN. Todos são de acordo que o projeto é muito importante para fortalecer a economia de Mossoró, através do turismo religioso.

Na Bancada Federal, Lawrence Amorim informa que já conversou e conseguiu apoio do deputado federal General Girão (conversou com Lawrence e também com o padre Flávio Augusto sábado apssado), que colocou o mandato à disposição, assim como o deputado federal Benes Leocódio, que já destinou R$ 200 mil para o projeto.

Através do deputado estadual Neilton Diógenes, confirmaram apoio também o deputado federal João Maia e três senadores: Zenaide Maia, Rogério Marinho e Styvenson Valentin. “Após concluir o projeto, quando estiver com a estimativa de valores, vamos conversar com todos os parlamentares”, assegura o presidente da Câmara Lawrence Amorim.

O dilema

O grande dilema do momento, com relação ao projeto, é escolher um local para erguer o memorial/santuário de Santa Luzia. Devido a questões técnicas, a Serra Mossoró está praticamente descartada. Ela não suportaria a estrutura, por ser calcária. Outra questão, é que a região está localizada na região da Reserva Ambiental Nacional Furna Féia.