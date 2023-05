Vacinação contra aftosa em Mossoró começa nesta terça pelo polo Jucuri

A estimativa da Secretaria de Agricultura é imunizar cerca de 4.500 animais nesta primeira etapa da campanha. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) publicou na semana passada todo calendário de vacinação em toda a zona rural do município. Veja quando as equipes vão está em sua região vacinando os rebanhos!

A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a febre aftosa em Mossoró será iniciada pelo polo Jucuri nesta terça-feira (2). As primeiras comunidades rurais a receberem as equipes serão P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, P.A. Cristais, P.A. Cabelo de Nego, Jucuri, P.A. Independência e P.A. Pajeú.

A estimativa da Secretaria de Agricultura é imunizar cerca de 4.500 animais nesta primeira etapa da campanha. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) publicou na semana passada todo calendário de vacinação em toda a zona rural do município.

“Vamos iniciar nesta terça-feira mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa. Esperamos vacinar pelo menos 4.500 animais de todas as idades. A campanha em Mossoró iniciará pelo polo Jucuri. A Secretaria trabalha com duas equipes diariamente com apoio de alunos da Ufersa (Universidade Federal Rural do Semi-Árido). Cada equipe é composta por médico veterinário e estudantes para dar esse apoio no momento da vacinação”, explica o veterinário da Seadru, Aluisio Sousa.

A vacinação é obrigatória. A Prefeitura de Mossoró fornece a vacina e o vacinador. A Secretaria de Agricultura recomenda aos agricultores que mantenha os animais dentro dos currais para facilitar a vacinação. “A gente entra em contato com antecedência com os representantes das comunidades e pedimos que os agricultores mantenham os animais nos currais aguardando a equipe passar. Quando a equipe não passa no início da manhã, passa no final ou até mesmo no início da tarde”, complementa o veterinário.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

1ª SEMANA

2/5 Terça - P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, Cristais, P.A. Cabelo de Nego, Jucuri, P.A. Independência, P.A. Pajeú

3/5 Quarta - P.A. Cheiro da Terra, P.A. São José I e II, P.A. São Cristóvão, Bela Vista, Riacho Grande, Riachinho; P.A. Barreira Vermelha, P.A. Santa Rita Cássia, Guarajá

4/5 Quinta - P.A. Nova Esperança (São João), P.A. Sol Nascente, PAMN, P.A. Fazenda Nova, P.A. Terra Nossa, P.A. Santa Elza, P.A. Recanto da Esperança (Alagoinha), Bom Destino, Lajedo

5/5 Sexta - Senegal, Arisco I e II, Oiticica, Florânea e Ufersa

2ª SEMANA

8/5 Segunda - P.A Maísa Real, Agrovila Paulo Freire, P.A. Maísa Montana, Coqueiro

9/5 Terça - P.A São Romão, Pau Branco, Jardim, P.A. Olga Benário, P.A. Oziel Alves, P.A. Maísa Pomar

10/5 Quarta - Rincão, Pintos, P.A Maísa Nova União (Poço 10), Córrego Mossoró

11/5 Quinta - Santo Antônio, Ema, Cajazeiras I e II, Pau Darco, Tabuleiro Alto, P.A. Jurema, P.A. Boa Fé, Góis, Puxa Boi, Canto do Junco

12/5 Sexta - P.A. Maísa APAMA

3ª SEMANA

15/5 Segunda - Ingá, Bom Jesus, Passagem da Oiticica, Camurupim I e II, Passagem do Rio, Picada I e II, Estreito, Várzea da Pasta, São João da Várzea

16/5 Terça - SÍtio Carmo, P.A. Carmo, Melancia, Passagem de Pedra, Umari, Jurema Seca, Colós, Sussuarana, P.A. Sussuarana, Piquiri, Barro Branco

17/5 Quarta - Panela do Amaro, Sítio Fontenele, Rancho da Caça, Serra Mossoró, P.A. Lagoa do Xavier

18/5 Quinta - Estreito do Jacu, Olho D’água Velho, Chafariz, Curral de Baixo, Santana (direita do rio), Santana (esquerda do rio)

19/5 Sexta - São Joaquim, P.A. Lorena, Lagoa do Bargado, Reforma dos Romãos, P.A. Paulo Freire, Angicos, Sítio São Francisco, Salva Vidas

4ª SEMANA

22/5 Segunda - Quixaba, São Benedito, Espinheirinho, P.A. Novo Espinheirinho, Baixa Verde, Laginha, Barrinha dos Neo, Fartura, P.A Hipólito II

23/5 Terça - Hipólito I, P.A. Maracanaú, P.A. Cordão de Sombra I e II, Sítio do Meio

24/5 Quarta - São Raimundo, P.A. Favela.

25/5 Quinta - P.A Mulunguzinho