[COLUNA ESPLANADA] Aéreas estrangeiras visam rotas brasileiras em parceria com nacionais

Asas estrangeiras

A retomada do mercado aéreo pós-pandemia, a ainda fraca malha aérea para o interior e o plano de concessão federal de aeroportos motivaram grandes e médias companhias estrangeiras a visarem slots – nos terminais de capitais – e rotas domésticas brasileiras. em eventual parceria com empresas nacionais. A Agência Nacional de Aviação Civil já tem pedidos, mas avisa que ainda não pode divulgá-los. Nem tudo vai mal na Venezuela, por exemplo. Uma mediana companhia aérea vai lançar um voo entre Caracas e Manaus ainda neste ano. Já entrou com processo na ANAC.

Senado com sede

Mal começou o ano e os senadores já usam as canetas com sede ao pote do Tesouro, via ministérios, no direito às emendas no Orçamento da União – as individuais e de bancadas. Até semana passada foram apresentadas 870 e empenhados R$ 1.226.639. Em 2021, os 81 senadores apresentaram 880. Foram empenhados e executados mais de R$ 1,3 bilhão. Em 2022, registraram 865 propostas e levaram R$ 1,46 bilhão.

Reflexo$

A mais completa pesquisa da consultoria internacional Deloitt com 500 empresas brasileiras, realizada em março deste ano, revela os reflexos da pandemia nas operações em diferentes setores. Em suma, 46% delas não se recuperaram ainda; outras 33% declaram que não tiveram impactos; e 21% recuperaram negócios em todas as frentes.

Vai com padrinho

O advogado Willer Thomaz, que chegou a ser preso na Operação Lava-Jato e retomou atividades com importantes clientes – inclusive com padrinhos políticos – tenta conquistar vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Um dos principais cabos eleitorais de Willer é o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho.

Ecos da guerra

A inteligência portuguesa desmobilizou um protesto de ucranianos aliados à direita que seria realizado na porta do Hotel Tivoli, em Lisboa, onde o presidente Lula da Silva se hospedou com a primeira-dama Janja. Alguns gatos pingados surgiram por lá com faixas. Sem constrangimentos. É do jogo político.

Sanfona & beira mar

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado tem nova paixão, além de tocar sanfona para amigos. Segue empenhado em divulgar o hotel Villas Taturé, situado em hectares de belo coqueiral de sua propriedade na Praia de São Miguel dos Milagres (AL).





