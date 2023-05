Produtores culturais ainda podem se credenciar para atuarem no MCJ. O credenciamento é voltado às pessoas físicas ou jurídicas aptas a realizarem festivais culturais durante a realização do MCJ. A contratação dos profissionais credenciados terá validade até o final do evento, a partir da publicação da efetivação do credenciamento no Diário Oficial de Mossoró (DOM). O prazo para efetivar o credenciamento termina nesta quarta-feira (3). O edital na íntegra está disponível na aba de licitação, no portal oficial do Município.

