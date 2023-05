[COLUNA ESPLANADA] Deputados querem volta do financiamento de empresas a candidatos

[COLUNA ESPLANADA] Uma frente suprapartidária e forte articula na Câmara dos Deputados a derrubada de sanções, penalidades aos partidos e a volta do financiamento de empresas a candidatos – conquistas amparadas no amplo debate que, de poucos anos para cá, moralizaram as campanhas. O foco já está na poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, a CCJ debateu a PEC nº 9/23 que anistia partidos de multas a legendas que não cumprirem a cota de candidaturas femininas e de negros. O texto permite também a arrecadação de recursos de empresas por diretórios políticos para quitar dívidas com fornecedores contraídas ou assumidas até agosto de 2015. Uma jogada para reabrir as portas para a volta do financiamento privado em futuras campanhas.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2023 - Nº 3.602

Jogo pesado

Cadê?

Já se vão cinco meses e a Polícia Federal não sabe o paradeiro do blogueiro e criminoso disfarçado de jornalista Welington Macedo, que continua foragido. Ele elaborou plano mórbido de explodir um caminhão tanque de combustíveis perto do Aeroporto de Brasília. Há suspeitas de que fugiu por terra para algum país de fronteira latino e esteja num ambiente rural.

Briga no zap

A Câmara foi rachada nos bastidores para a votação do Projeto de Lei 2630/20 (que ganhou alcunha de PL das Fake News). Na véspera, o presidente da Casa, Arthur Lira, bateu boca com deputados bolsonaristas num grupo de whatsapp da oposição e saiu do grupo. O “PL das Fake News” surgiu no Senado de autoria de Alessandro Vieira. Prevê fiscalização e criminalização de conteúdos em sites que ataquem instituições públicas, a democracia e indiquem crimes contra honra, racismo, incitação à violência.





Termômetro do DF

O afastamento decidido pelo STF e a intervenção federal na segurança pública do DF não abalaram a imagem do governador Ibaneis Rocha (MDB). É o que aponta a Paraná Pesquisa. A sondagem traz avaliação positiva para ele: Ibaneis tem a aprovação de 63,6% dos entrevistados. Outros 32,2% o desaprovam e 4,3% não opinaram. Já o presidente Lula da Silva tem reprovação de 50,5% o desaprovam, enquanto 45,7% o aprovam e 3,% dos entrevistados não quiseram opinar.

Desafio em casa

Um dos principais nomes do MDB em Maceió, Galba Netto, presidente da Câmara de Vereadores, parece estar longe da órbita do cacique senador Renan Calheiros. Netto é considerado um dos principais aliados de JHC, prefeito da capital alagoana e adversário figadal dos Calheiros. Semana passada, aliás, JHC, durante anúncio da reforma do secretariado, agradeceu Netto pelo apoio dado a sua gestão.

Exílio em Brasília

O procurador da Bolívia Marcelo Ricardo Soza Álvarez protocolou ontem a a petição nº 76515 na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, em Washington, contra a Bolívia. Alega perseguição política a ele e sua família, que estão exilados em Brasília desde 2014. A petição de 103 páginas será despachada para um Relator que deverá prolatar sua sentença após ouvir a Bolívia.

