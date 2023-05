Prefeitura inicia ensaios do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta semana os ensaios para o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. No palco do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, atores, atrizes, técnicos, bailarinos e bailarinas se reúnem de segunda a sábado para realização dos ensaios, na preparação para a grande estreia do espetáculo.



O “Chuva de Bala no País de Mossoró” é uma das maiores exibições teatrais a céu aberto do Brasil. O musical é patrimônio cultural dos mossoroenses e reconta a história de bravura e resistência à invasão do bando de Lampião a Mossoró na data de 13 de junho de 1927.



Com direção geral de Leonardo Wagner, Plínio Sá na assistência de produção e Roberta Schumara à frente da coreografia, o espetáculo está sendo montado na configuração de detalhar e resgatar à época de 1927, trazendo novos elementos na composição de cena e figurino.



“É um momento de muita responsabilidade, é uma mistura de sentimento, de alegria, um pouco de medo, uma vontade enorme de acertar. Não estou só, estou com um elenco maravilhoso. Vai ser um grande espetáculo regionalizado, a equipe toda de Mossoró, grandes profissionais capazes de desenvolver qualquer projeto”, disse Leonardo Wagner, diretor do espetáculo.



Este ano, a Prefeitura de Mossoró fez questão de estruturar a equipe com profissionais genuinamente mossoroenses. Mais de 150 profissionais farão parte do espetáculo, incluindo atores, atrizes, técnicos, bailarinos e bailarinas. Além disso, o projeto “Jovens Talentos” da Prefeitura vai oportunizar a inserção de 20 novos artistas ao espetáculo.



“Já fiz vários personagens, participei do primeiro espetáculo, tenho muitos anos de experiência. Quando eu recebi a ligação e fiquei sabendo que iria fazer o prefeito Rodolfo, fiquei paralisado. Vou fazer o máximo, o melhor prefeito, o ‘Chuva de Bala’... será o máximo”, disse o ator Renilson Fonseca.



O musical faz parte da programação do “Mossoró Cidade Junina”, que este ano completa 21 anos. As apresentações ocorrerão nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de junho, continuamente às 21h, no adro da Capela de São Vicente, bairro Centro.