Veja como ajudar o cão baleado e arrastado por beber água de um burro em Rafael Godeiro. O animal foi vítima de maus tratos e foi resgatado nesta terça-feira (2), pelos protetores do Instituto Renata Praxedes. Ele está sendo tratado no Hospital Veterinário Popular, em Mossoró. De acordo com a veterinária Larissa Leykman, o estado de saúde do cão, que se chama Dustin, inspira cuidados. O projétil ainda está alojado próximo à sua coluna e provocou uma lesão em uma das vértebras, fazendo com que ele não consiga apoiar as patas traseiras e nem fazer as necessidades fisiológicas sozinho. Os interessados em ajudar no tratamento do cãozinho, podem realizar doações por meio do PIX e-mai: institutorenatapx@gmail.com.

A reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE esteve no Hospital Popular Veterinário Popular, para verificar o estado de saúde do cão que foi vítima de maus-tratos, nesta terça-feira (2), em Rafael Godeiro/RN.

O cão, chamado Dustin, foi baleado e arrastado pela RN 074, por um homem identificado como José Maria da Silva, de 71 anos. O idoso justificou à Polícia Militar que ficou irritado com o animal, por este ter bebido e sujado a água que ele havia colocado para o um burro que cria.



O animal foi levado para uma clínica veterinária da cidade e, em seguida, trazido para Mossoró, por protetores do Instituto Renata Praxedes.

De acordo com a veterinária Larissa Leykman, o estado de saúde do cão inspira cuidados. O projétil ainda está alojado próximo à sua coluna e provocou uma lesão em uma das vértebras, fazendo com que ele não consiga apoiar as patas traseiras e nem fazer as necessidades fisiológicas sozinho.

Ela diz que ele também foi diagnosticado com outros problemas de saúde, como a doença do carrapato e que já foi iniciado o tratamento.

Todos os gastos do animal no hospital, com exames e medicações estão sob a responsabilidade do Instituto Renata Praxedes. Os interessados em ajudar no tratamento do cãozinho, podem realizar doações por meio do PIX e-mai: institutorenatapx@gmail.com.