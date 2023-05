Semana de Enfermagem abre mais de 1.400 vagas para minicursos em Mossoró

O evento acontece entre 8 e 12 de maio, na Universidade Potiguar (UnP). Ao todo, são 13 opções de minicursos gratuitos, em Mossoró, entre eles: Noções de primeiros socorros; A vivência do enfermeiro no espaço da Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Consulta pré-natal: exames, acompanhamento e assistência; e Feridas e curativos. As inscrições para os minicursos podem ser realizadas até o dia 07 de maio, através do endereço https://linktr.ee/DesignerMaria e são destinadas a profissionais da área e graduandos do curso.