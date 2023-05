Inicia nesta segunda-feira o cadastramento de vendedores para os polos do MCJ 2023

A Prefeitura de Mossoró abrirá na próxima segunda-feira (8) o cadastramento de vendedores interessados na comercialização nos polos do “Mossoró Cidade Junina” 2023. Os interessados deverão ficar atentos aos prazos de cadastramento para cada polo. O procedimento é voltado para comerciantes que utilizem quiosques, barracas, trailers, food truck, entre outras estruturas e equipamentos nos polos que integram os eventos.



Nos dias 8 e 9 de maio, o cadastramento será exclusivo para comerciantes que atuarão na área interna da Estação das Artes, em espaço e estrutura disponibilizada pelo Município, com dimensões previamente estabelecidas em edital publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM), do dia 28 de abril.



Nos dias 10 e 11 de maio, o procedimento será voltado aos comerciantes que utilizem barracas de bebidas e comidas, trailers, food truck e demais atividades na área externa da Estação das Artes Elizeu Ventania.



Também haverá cadastramento de comerciantes para a área da Praça de Alimentação. O cadastramento será feito no dia 12 de maio. Para o espaço serão disponibilizados 10 quiosques (3,00m² x 4,00m² cada) voltados à área de convivência, situada no cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Dr. João Marcelino, bairro Centro.



Para o Polo Cidadela, o cadastramento acontecerá no dia 12 de maio. Já o cadastramento de vendedores interessados na Arena das Quadrilhas e novo polo “Arraiá do Povo”, localizado no Parque de Exposições Armando Buá, será realizado no dia 15 de maio.



Neste ano, o “Mossoró Cidade Junina” chega a sua 26ª edição. A festa movimenta a economia local, animando vários setores da cadeia produtiva da cidade, como a rede hoteleira, bares, restaurantes, ambulantes e permissionários.