Projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” realiza oficinas de artes cênicas para crianças de Baraúna

O Projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” realizou, entre os dias 24 de abril e 03 de maio, a entrega de estruturas e oficinas de artes cênicas em escolas públicas de Baraúna (RN), que foram desenvolvidos para incentivar a prática das artes cênicas entre as crianças.

As seis escolas participantes do projeto "Armarinho, Cantinho da Imaginação” receberam oficinas com o objetivo de aproximar as crianças da música, do teatro, da criação e da adaptação de sinopses e roteiros para aflorar a criatividade. Além das oficinas, as crianças tiveram acesso aos armarinhos, repletos de livros, brinquedos, jogos e cenários, e apresentações de teatro e fantoches. Em Baraúna, a ação contemplou 1550 crianças.

“A chegada do Projeto " Armarinho, Cantinho da Imaginação, veio enriquecer as Escolas do Campo, a dinâmica do trabalho cultural e o material doado muito irão contribuir na prática do professor, favorecendo as aulas mais prazerosas e dinâmicas. Contribuindo na interação, na criatividade e na aprendizagem dos alunos. – Sandolene Santos - Diretora do Centro Municipal das Escolas do Campo.

Esse Projeto " Armarinho, Cantinho da Imaginação, chegou nas escolas para contribuir na aprendizagem lúdicas, estimulando a Imaginação das crianças e adolescentes, com os materiais é a produção cultural. Muito gratificante pela riqueza. Comentou Maria Elizabete e o Marcos Barbosa – também diretores do Centro Municipal das Escolas do Campo do município de Baraúna – RN.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, “Armarinho, Cantinho da Imaginação” é uma realização do Ministério da Cultura com produção da Incentivar, e patrocínio da Mizu Cimentos e Polimix Concreto.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Escola Municipal “Prof. Amauri Ribeiro”, Escola Municipal “Amaro Cavalcante”, Escola Municipal “Maria Barros Feitosa”, Escola Municipal “Pedro Fernandes”, Escola Municipal “Rui Barbosa”, Escola Municipal “Manoel de Barros”.

Sobre a Mizu Cimentos e Polimix Concreto: Ambas as empresas, referências nos setores de cimento e concreto no Brasil, fazem parte da Organização Polimix, que desde 1976, se consolida como um conjunto de empresas que oferecem produtos e serviços com excelência. Atuando inicialmente nas áreas de concreto, agregados e cimento, hoje também possui participações em empresas de argamassa, logística a granel, energia renovável, entre outras. Seus mais de 7.000 integrantes são parte de um processo produtivo responsável, comprometido e sustentável. A Organização Polimix atua sobre a crença no ser humano e em seu potencial de desenvolver-se, buscando crescimento contínuo em harmonia com a comunidade e o meio ambiente.

Sobre o Ministério

A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda.

A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela Mizu Cimentos e Polimix Concreto. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.