[COLUNA ESPLANADA] Qual aliado Bolsonaro cederá à pressão de fazer a delação?

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2023 - Nº 3.603

Teste para delação?

Qual dos asseclas mais próximo dele em seu Governo vai capitular à pressão psicológica da cela? Essa é a pergunta da oposição a Jair Bolsonaro sobre a prisão ontem de Mauro Cid, o militar seu ex-ajudante de ordens, que agora se soma à do ex-ministro da Justiça e delegado federal Anderson Torres. Este amarga cadeia há dois meses e tem sinais de depressão. Para aliados de Bolsonaro, os mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, miram os ex-subordinados fiéis e detentores de eventuais segredos administrativos que possam levar o camburão à porta do ex-presidente da República. Enquanto isso, a ex-primeira dama Michelle está possessa com o cerco judicial até à filha menor de idade, na operação de ontem da Polícia Federal autorizada por Moraes.

Dia do Fico 2023

A Coluna cantou a bola que era questão de tempo o ministro Alexandre de Moraes apreender o passaporte de Jair Bolsonaro tão logo voltasse ao Brasil. Ele já é alvo de inquérito sobre as fake news e uma penca de processos que estão em parte no Supremo e outros em 1ª instância. Bolsonaro dizia a amigos que poderia viajar para a Itália – que não tem acordo de extradição com o Brasil. Por ora, segue em Brasília, agora de vez.

La vie en rose

O grupo de trabalho da Reforma Tributária desembarcou em... Paris há dias para participar de encontros técnicos na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE). O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que lidera os 12 parlamentares, destacou a importância de um novo tributo sobre valor agregado inspirado na TVA francesa. Precisavam ir para lá, em 12, para descobrir isso?





Novas reservas

A Secretaria Nacional de Petróleo e Gás tem dados preocupantes às mesas. Há indicativos de que em poucos anos haverá esgotamento da reserva do pré-sal e há estudos para explorar novas reservas já descobertas, como na linha equatorial do País. Sim, em terra e na foz dos rios. A Guiana já faz essa extração em mar.

‘Aldeias solares’

Técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica iniciaram conversas com dirigentes da Funai a fim de ampliar o programa Luz para Todos a aldeias ainda não atendidas. O LPT se fortaleceu na gestão Dilma Rousseff , avançou nos Governos seguintes, mas desde 2020 segue em fase lenta. A ideia agora é instalação de placas solares nas aldeias.

Banco tech

Os grandes bancos do País vão investir por baixo R$ 45,1 bilhões em tecnologia apenas neste ano, um avanço de 29% em relação ao ano passado, segundo a 1ª etapa da Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2023, realizada pela Deloitte. A estimativa foi calculada com base nos valores indicados pelos bancos participantes.

