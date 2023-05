Região do Santa Helena é a primeira atendida pela campanha “Mossoró contra a Dengue”. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró visa intensificar as ações de prevenção e controle das arboviroses (dengue, chikungunya e zika). Agentes de endemias estão percorrendo diversas ruas no entorno da Unidade Básica de Saúde Joaquim Saldanha. Os profissionais estão levando orientações aos moradores da região sobre os cuidados que devem ter para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti em recipientes que acumulam água.

A Prefeitura de Mossoró iniciou pelo bairro Santo Antônio/Santa Helena a campanha “Mossoró contra a Dengue”. A iniciativa visa intensificar as ações de prevenção e controle das arboviroses (dengue, chikungunya e zika). Agentes de endemias percorreram diversas ruas no entorno da Unidade Básica de Saúde Joaquim Saldanha.

A mobilização é promovida pelo Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com a Vigilância em Saúde da SMS e da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os agentes de endemias foram de casa em casa. Eles levaram orientações aos moradores da região sobre os cuidados que devem ter para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti em recipientes que acumulam água.

“A nossa visita já acontece mensalmente. Passamos no ciclo normal indo de casa em casa e hoje estamos com reforço nesse trabalho para levarmos orientações aos moradores sobre a prevenção às arboviroses. Estamos com um grupo bem grande e realizamos esse trabalho de prevenção e acompanhamento”, explicou o agente de endemias, José Cleilson.

Moradores da região aprovaram a mobilização. “É muito bom para ajudar a gente a evitar e combater o mosquito da dengue. Temos muito cuidado na nossa casa. Limpamos nosso depósito a cada dois dias”, disse o morador Francisco das Chagas.

“É muito bom. Nós temos todo o cuidado de não deixar água parada. É muito importante esse trabalho da Prefeitura”, ressaltou a moradora Socorro Ferreira.

“A vinda do agente de endemias em nossa casa para verificar nossos reservatórios é muito interessante. Fazemos tudo direitinho para evitar a proliferação do mosquito”, enfatizou Denise Andrade.

Titular da SMS, Morgana Dantas destacou a importância da campanha na região. “Estamos aqui fazendo essa primeira ação e vamos também levar essa campanha para outros bairros de Mossoró. Queremos conscientizar a população sobre a prevenção às arboviroses. Pedimos apoio da população para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue”.

O diretor do CCZ, Sandro Elias, explicou a realização da campanha na localidade. “O bairro Santo Antônio é um dos mais populosos de Mossoró e encontramos facilmente reservatórios de água. Aqui tem um grande número de recipientes que pode favorecer a proliferação do mosquito e por isso priorizamos essa localidade”.