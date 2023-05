O que preocupa com os açudes cheios no Alto Oeste e com os açudes quase secos no Seridó

O principal reservatório do Alto Oeste, segundo maior do Estado, Barragem de Santa Cruz, localizado em Apodi-RN, está com quase 70% de sua capacidade de 600 milhões de metros cúbicos de água, sendo que todos os outros açudes em suas cabeceiras estão sangrando, como é o caso de Pau dos Ferros, Encanto e Riacho da Cruz. Sangrando, preocupa Mossoró. Já na região Seridó, os principais reservatórios, localizados em Acari e Caicó , estão com menos de 5% de sua capacidades de armazenamento, respectivamente 44 e 81 milhões de metros cúbicos de água, sendo motivo de preocupação da população, pois são considerados reservatórios fundamentais para o abastecimento humano. No Vale do Açu, o maior reservatório do RN, Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, está com 68,27% de sua capacidade máxima de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água. Se ocorrer de sangrar, preocupa quem mora nas cidades e Ipanguaçu, Assu, Alto do Rodrigues, Carnaubais e Pendências.

Após a Barragem de Pau dos Ferros começar a sangrar semana passada, a Barragem de Santa Cruz, em Apodi-RN, tomou apenas 20 centímetros de água. É que choveu menos. A informação é do comerciante Antônio Erinaldo, o Bilau, que tem uma barraca perto do paredão de concreto do reservatório, que pode armazenar até 600 milhões de metros cúbicos de água, se destacando como o segundo maior reservatório do RN, perdendo apenas para a Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves.

Na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, além da Barragem de Santa Cruz, que ainda faltam mais de 6 metros de lâmina de água para formar o “véu de noiva” na sangria (está com 67,32% de 599,71 milhões de metros cúbicos de água), têm os açudes de Lucrécia, em Lucrécia;Tourão, em Patu; Lauro Maia; em Almino Afonso, que ainda não sangraram. Praticamente, todos os outros já estão sangrando, enviando água para o leito da Barragem de Santa Cruz, em Apodi, e Apanha Peixe, em Caraúbas-RN.

O comerciante Ubirajara Garcia Medeiros, de Lucrécia, por reconhecer a importância hídrica para a sobrevivência no Alto Oeste Potiguar, acompanha a questão volumétrica de quase todos os açudes da região. Segundo ele, o açude de sua cidade Lucrécia está faltando pouco mais de um metro (79,35% de sua capacidade máxima de 24,75 milhões de metros cúbicos de água) para começar a sangrar. Quando sangrar, também será motivo de muita festa na cidade e municípios vizinhos que o abastece.

Ele destacou que o Açude Lauro Maia, em Almino Afonso, que não é monitorado pela SEMARH, está perto de sangrar. Ubirajara Garcia observa que este reservatório também é muito importante para o abastecimento humano na região. Outro reservatório nesta mesma região considerado fundamental para o abastecimento humano, é o Rodeador, que fica entre as cidades de Rafael Godeiro e Umarizal. Este reservatório, que abastece Umarizal, já está sangrando.

“São 22 milhões de metros cúbicos de água armazenados para o bem do povo desta região”, comemora o comerciante sobre o Rodeador, que diz ter fé que, até o final do inverno, também vai ver sangrar os Açudes Lauro Maia e de Lucrécia. Quanto ao Açude Tourão, este pegou pouca água (15,39% de 7,99 milhões de metros cúbicos de água), mas como todos os açudes das cabeceiras já estão sangrando, basta uma ou duas chuvas boas para também atingir sua capacidade máxima de armazenamento.





Na região do Alto Oeste Potiguar, já estão sangrando os açudes de Pilões, Alexandria, Marcelino Vieira, Tenente Ananias, Rafael Fernandes, Luis Gomes, enviando água em grande volume para a Barragem de Pau dos Ferros, que começou a transbordar neste final de semana, sendo motivo de muita alegria da população da região.

Neste domingo, 7, os padres Talvacy e Wescley realizaram procissão com a imagem de Nossa Senhora Imaculada da Conceição até o sangradouro do reservatório e, no local, rezaram missa em agradecimento pela sangria. O evento religioso foi prestigiado pela população e a classe política da região e até de outras regiões.

Os açudes de Doutor Severiano, Encanto, Riacho da Cruz e das regiões de São Francisco do Oeste, Itaú, Taboleiro Grande já estão todos sangrando na direção de Santa Cruz, que precisa somente de mais poucas chuvas fortes na região do Alto Oeste Potiguar, para também atingir sua cota máxima de sangria, sendo também motivo de festa popular.

Santa Cruz preocupa Mossoró

Motivo de alegria no Alto Oeste, a Barragem de Santa Cruz, em Apodi, no entanto, é motivo de preocupação de quem mora perto do rio Apodi-Mossoró, em Mossoró. Somando com as sangrias dos açudes da chapada do Apodi e de Apanha Peixe, em Caraúbas, a sangria de Santa Cruz pode inundar dezenas de casas que ficam próximos a margem do rio Apodi-Mossoró, em Mossoró. Em função desta possível realidade, a Defesa Civil de Mossoró já tratou de informar aos moradores destas regiões e também já se preparou, estruturalmente, para um possível evacuação, numa eventual sangria da Barragem de Santa Cruz.





Principais açudes do Seridó quase secos

Na região Seridó, os principais açudes, Gargalheiras, em Acari, e Itans, em Caicó, Dourado, em Currais Novos, e Boqueirão, em Parelhas, ao contrário do que aconteceu na região do Alto Oeste do Estado, não receberam recarga d’água suficiente para chegar nem a 10% de suas capacidades máximas de armazenamento. É o caso do Itans e Gargalheiras, segundo dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH.

Gargalheiras – 4,98% de 44,42 milhões de metros cúbicos de água



Itans - 2,78% de 81,75 milhões de metros cúbicos de água

Douraco - 14,15% de 10,32 milhões de metros cúbicos de água

Boqueirão - 10,59% de 84,79 milhões de metros cúbicos de água.

Vale do Açu

O principal açude do Rio Grande do Norte, Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, está com 68,27 de sua capacidade total de armazenamento, que é de 2,373,07 bilhões de metros cúbicos de água. Está localizado entre as cidades de Jucurutu e Itajá, na região do Vale do Açu. É responsável direto pelo abastecimento de mais de 40 cidades da região, além de projetos de irrigação que ocupam uma área superior a 30 mil hectares na região. É fundamental para a economia do Rio Grande do Norte.

Este reservatório, concluído no início dos anos oitenta pelo Governo Federal através do DNOCS, recebe recarga d'água principalmente do Sistema Mãe D'Agua, na região de Coremas, na Paraíba. Estes açudes ainda não estão sangrando. O volume de água que a Armando Ribeiro recebeu veio da Serra de Santana, no Seridó, e parte do Alto Sertão da Paraíba. Acredita-se que se o sistema mãe d'água transbordar, a Barragem Armando Ribeiro também sangra.