Presidente da Petrobras diz que está preparando a empresa para o futuro da transição energética . Jean Paul Preste assumiu a presidência da maior companhia da América Latina há 100 dias. A composição da diretoria executiva, que completa a Alta Administração da empresa, foi concluída em meados de abril, enquanto o Conselho de Administração só teve seus novos membros eleitos, incluindo os representantes do acionista majoritário, no último dia 27 de abril. O gestor fez um balanço dos primeiros 100 dias. Entre os destaques, estão a contratação mais mais de 1500 novos empregados aprovados em processo seletivo público, além da assinatura de mais de R$ 22,8 bilhões em contratos.

“Nestes primeiros meses, apesar das limitações, conseguimos nos concentrar em reorganizar a estrutura da empresa, preparando-a para o futuro da transição energética e para torná-la novamente uma empresa nacional, com atuação em todas as regiões brasileiras e impulsionadora da economia do país”, destaca Prates.

DESTAQUES DE 100 DIAS EM NÚMEROS

O gestor fez um balanço dos primeiros 100 dias à frente da companhia. Segundo ele, nestes 100 dias, foram convocados 1540 novos empregados aprovados em processo seletivo público para atender as necessidades de crescimento da empresa.

Também foram assinados R$ 22,8 bilhões em contratos e além da promoção de cerca de R$ 1,4 bilhão em financiamentos aos fornecedores por meio do Programa Mais Valor, com o objetivo de crescer junto com a cadeia de suprimentos.

Mais de 10 mil empregos indiretos foram gerados durante as maiores paradas da história da REFAP (RS) e da RPBC (SP). Os dois eventos englobaram mais de 800 equipamentos.

Outro destaque é o início da operação da plataforma de produção Anna Nery, no campo de Marlim, na Bacia de Campos. Além desta, mais duas plataformas novas estão prontas para começar operar: o navio plataforma Almirante Barroso para o campo de Búzios, que aguarda autorização da ANP, e o Anita Garibaldi que está sendo ancorado no campo de Marlim, na Bacia de Campos. Outras 13 plataformas vão entrar em produção até 2027.

No pré-sal, a Petrobras bateu recorde de produção, com 2,13 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em fevereiro e média de 2,05 milhões de boed no primeiro trimestre do ano.

Nestes primeiros 100 dias, o navio plataforma Guanabara, instalado no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, alcançou sua capacidade máxima de produção, com a marca de 179 mil barris de petróleo por dia (bpd) e a plataforma P-71 que teve sua produção antecipada em relação a data prevista no PE 23-27, também no pré-sal da Bacia de Santos.

Essas conquistas e a maior eficiência das demais plataformas permitiram crescer em 1,1% a produção da Petrobras em relação ao último trimestre do ano passado.

REDUÇÃO DOS PREÇOS

O preço do diesel da Petrobras nas suas refinarias caiu 23%; a gasolina reduziu em 4%; e o gás natural em 19%.

A redução dos preços da Petrobras, nos últimos 100 dias, seguiu o compromisso adotado pela diretoria da companhia de praticar preços em equilíbrio com o mercado, que garantam a competitividade da empresa sem perder a participação de mercado em cada área de influência das refinarias.

Tudo isso mantendo o compromisso com a geração de valor, a sustentabilidade financeira da companhia e de acordo com a legislação vigente.

DIESEL COM CONTEÚDO RENOVÁVEL (DIESEL-R)

A produção do diesel com conteúdo renovável em abril foi de 5,8 milhões de litros. Esse volume é suficiente para abastecer até 19 mil ônibus urbanos convencionais, gerando redução de emissões equivalente a cerca de 610 toneladas de CO2.

Ainda sobre diesel, neste primeiro trimestre, o recorde de vendas de diesel S-10, com menor teor de enxofre, que representaram 63% das vendas totais de óleo diesel pela Petrobras, ultrapassou o registro do último trimestre de 2022.

RECORDE NA VENDA DE ASFALTOS

O balanço também aponta para um maior volume de vendas de asfaltos desde o ano de 2014, com 514 mil toneladas no primeiro trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.

A nova gestão da Petrobras tomou as primeiras medidas que pavimentam a construção da Petrobras do futuro: uma empresa protagonista da transição energética justa e sustentável; focada em cuidar das pessoas, tanto dos seus empregados como das comunidades dos locais onde atua; e comprometida com as necessidades dos brasileiros e com a sustentabilidade financeira de longo prazo da companhia.