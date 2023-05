“É mais desenvolvimento para Mossoró, para a região e para o Rio Grande do Norte”. A governadora Fátima Bezerra esteve, na manhã desta terça-feira (9), na sede da Empresa Agrícola Famosa, em Mossoró, onde anunciou o novo operador logístico pelo Porto de Natal. De acordo com a gestora, a companhia marítima Green City será responsável pela retomada do funcionamento do porto, atuando no transporte das frutas potiguares para outros países. As atividades estavam paradas desde o meio do mês de abril, quando a francesa CMA-CGM deixou de operar no terminal.

O secretário de agricultura do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, também esteve presente na solenidade falou sobre as expectativas para o setor a partir do anúncio do novo operador do Porto de Natal.

Segundo ele, as movimentações juntamente ao Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (Coex), bem como aos produtores de frutas do estado, já vinham sendo realizadas desde o final de 2022, quando a CMA-CGM anunciou sua saída.

“Hoje, aqui em Mossoró, nada mais justo do que, na terra da produção das frutas, a gente anunciar que o Estado do Rio Grande do Norte não perde, ao contrário, a gente já tem confirmado um navio por a semana, que era o que ocorria até o ano passado, e a expectativa é que, quem sabe, a gente até o início da safra, lá pra agosto e setembro, a gente coloca mais outro navio com frequência semanal de dois navios. Um já está certo. A gente vai trabalhar agora para atrair o segundo navio”, explicou.





O Rio Grande do Norte é hoje o maior exportador de frutas do Brasil. Mas a expectativa é que esse volume de exportação seja ainda maior, visto que impacta diretamente na geração de emprego e renda para a população potiguar.

“A gente tem uma coisa bacana que é a questão da segurança hídrica e com a chegada da transposição do rio São Francisco, vai dar mais conforto hídrico e mais capacidade de produção agrícola irrigada, que está no radar do governo do estado. A governadora Fátima tem nos cobrado para atrair cada vez mais empresas para cá, para atuarem nesse segmento, gerando mais emprego, gerando mais oportunidades, gerando mais divisas pro Estado do Rio Grande do Norte”, disse Guilherme Saldanha.

De acordo com o Fundador e CEO da Agrícola Famosa, Carlo Porro, inicialmente, a Green City irá atender a demanda apenas das frutas exportadas pela empresa, mas a expectativa é que, futuramente, também sejam atendidos outros produtores da região, como os de Petrolina, que produzem manga e uva.

Ao todo, ainda segundo, o projeto contará com cerca de 7 navios, fazendo a rota do RN à Europa e Ásia, durante 25 semanas. Ao todo, cada navio comporta 3 mil toneladas de frutas.





Ainda na ocasião, a governadora Fátima parabenizou a todos os envolvidos nas negociações para atração da nova empresa ao estado.

“Quero parabenizar, saudar aqui Barcelos e todos que integram a Agrícola Famosa, bem como também o Fábio, destacar aqui a participação do Governo do Estado,através do secretário Guilherme Saldanha, por essa parceria muito virtuosa e exitosa, eficaz, que garantiu, graças a Deus, a vinda de um novo operador para o Rio Grande do Norte”, disse a governadora.

“A verdade é que quando a gente fala aqui da Agrícola Famosa, nós não estamos falando de uma empresa qualquer. Essa é, seguramente,a maior exportadora de frutas do Brasil. Depois, a Agrícola Famosa é, seguramente, o maior empregador na área agrícola do Brasil. São cerca de quase oito mil empregos diretos que são gerados na época da safra. Então quero saudar essa parceria. Ou seja, a iniciativa privada com o Governo do Estado, trabalhando em de uma causa comum, que é o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, para trazer exatamente emprego para o nosso povo”, completou.

Fátima ainda adiantou que, na próxima semana, estará em Brasília, levando reivindicação do COEX e da Agrícola Famosa, junto ao ministro Márcio França, para novos investimentos no porto de Natal.

“O porto de Natal tem uma vocação que pode e deve ser cumprida. Ser um porto que se volte, principalmente, para a exportação exatamente de frutas. É um espaço muito estratégico que nós temos e agora, junto ao presidente Lula, junto, portanto, ao ministro Márcio França, o governo vai se somar nessa luta junto aos portuários que aqui estão, bem como junto à iniciativa privada, para fortalecimento da CODERN, que é a companhia que administra os portos aqui do Rio Grande do Norte”.

Segundo ela, o objetivo é que a operação que está sendo iniciada a partir do anúncio feito nesta terça-feira, não seja suspensa, mas que tenha vida longa e possa ser cada vez mais ampliada e fortalecida.