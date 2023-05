Moradores da Vila Paraíba recebe Posto de Saúde reformado e ampliado

A Prefeitura de Serra do Mel inaugurou na manhã desta terça-feira, 9, a reforma e ampliação do Posto de Saúde da Vila Paraíba, entregando para a comunidade um espaço mais amplo, acolhedor e que vai proporcionar melhor atendimento médico.



A reforma e ampliação do equipamento público foi muito bem recebida pelos moradores da vila, conforme disse a Márcia Saraiva que atenderá melhor a população.



“Temos que parabenizar o prefeito Bibiano que não mede esforços em fazer o melhor por nossa cidade, principalmente na área da saúde e na educação”, disse a moradora.





Ela também falou da importância do equipamento público que contará com médico, “facilitando assim atendimento para idosos, hipertensos e diabéticos, que muitas vezes não tem condições de se locomoverem para buscar atendimento em outras vilas. É uma benção contarmos com médico em nossa vila”, comemorou Márcia Saraiva.



O posto de saúde recebeu o nome de José de Anchieta Cortez de Souza (in memorian), e seu pai, Luiz Fernandes participou da inauguração e se emocionou ao lembrar do filho. Agradeceu ao prefeito Bibiano pela homenagem e pela gestão que tem feito em favor de todos.



Por sua vez, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo informou que desde sempre sua gestão não tem medido esforços para fazer o melhor pela saúde, sem esquecer as demais áreas.



“Sei o quanto é importante termos uma saúde de qualidade. Assim como sei o quanto um profissional da saúde é importante, e aqui quero reconhecer mais uma vez reconhecer o trabalho que todos profissionais realizam. E pedir mais uma vez para que o atendimento continue sendo humanizado e melhor a cada dia. Isso porque quando estamos doentes e buscamos atendimento e somos mal atendidos, saímos mais doente ainda”, pediu Bibiano.



Também participaram da inauguração e ampliação do Posto de Saúde da Vila Paraíba, vice-prefeito Moab Soares, secretária de saúde Anacelia Freire e secretários municipais, vereadores Tiago Freitas, Netinha, Benigno Moura e Ozaíde Cordeiro