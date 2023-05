Governo do RN assina autorização para promoção de mais 734 praças e 7 oficiais da PM. A assinatura foi realizada na manhã desta quarta-feira (10), na solenidade de formatura de 11 novos praças da corporação, e será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (11). Na ocasião, Fátima Bezerra registrou os esforços e investimentos que o governo vem fazendo na segurança pública do estado. “Nos últimos quatro anos fizemos cinco concursos na PM e efetivamos mais de 10 mil promoções. Tudo isso sem que o policial precisasse recorrer à justiça para ter seu direito respeitado. As promoções estão na Lei e têm data para acontecer. O nosso Governo cumpre a lei, tem compromisso, dedicação e cuida do povo do RN", disse.

FOTO: CARMEM FELIX