Isolda Dantas comemora decisão do TSE que garante mandato à vereadora em Currais Novos. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral se deu após constatação de fraude na cota de gênero nas eleições de 2020, quando as investigações apuraram que mulheres foram usadas como laranjas para beneficiar candidaturas masculinas. Com a decisão, a vereadora Rayssa Aline assume o cargo e o vereador Professor Marquinhos, do DEM, eleito pela coligação, foi afastado. “Rayssa perdeu dois anos de seu mandato, que essa decisão sirva de exemplo”, reforçou Isolda.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) comemorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que garantiu o mandato na Câmara de Currais Novos, de Rayssa Aline, do PT.

A decisão do Tribunal se deu após contatação de fraude na cota de gênero nas eleições de 2020, quando as investigações apuraram que mulheres foram usadas como laranjas para beneficiar candidaturas masculinas. Alyne assume o cargo e o vereador Professor Marquinhos, do DEM, eleito pela coligação, foi afastado.

“Rayssa perdeu dois anos de seu mandato, que essa decisão sirva de exemplo”, reforçou Isolda, afirmando que os partidos terão que colocar candidatos de verdade nas próximas eleições.

Isolda lembrou que a cota de gênero ‘foi inaugurada’ pelo PT, quando definiu que o partido teria em sua gestão, 30% de mulheres.

“As mulheres usadas como laranjas ficam à margem do processo eleitoral, e sequer se tornam lideranças depois das eleições”, explicou a parlamentar.

Em seu pronunciamento, Isolda comentou sobre a agenda da governadora Fátima Bezerra (PT) em Mossoró nesta terça-feira (08), da qual ela também participou.

Segundo a deputada, a governadora acompanhou o lançamento de uma nova empresa da Agrícola Famosa, garantiu apoio à construção do Santuário de Santa Luzia e entregou um poço de água potável com energia solar em uma comunidade do município.