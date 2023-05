[COLUNA ESPLANADA] Clima de tensão é registrado nas empresas do sistema Eletrobras

[COLUNA ESPLANADA] O clima não é dos melhores nas empresas do sistema Eletrobras. Há motins discretos de categorias de servidores em diferentes capitais e interior. Os funcionários temem perder os empregos e alegam que os novos sócios do Governo pressionam conselheiros para alterar o estatuto do fundo de pensão para frear gastos a médio e longo prazos. Houve protestos na porta do Fundo Real Grandeza, no Rio de Janeiro. As categorias reforçam que a empresa e as atividades precisam se modernizar, mas sem o custo de lhes tirar ganhos e direitos conquistados.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2023 - Nº 3.608

Curto-circuito

O clima não é dos melhores nas empresas do sistema Eletrobras. Há motins discretos de categorias de servidores em diferentes capitais e interior. Os funcionários temem perder os empregos e alegam que os novos sócios do Governo pressionam conselheiros para alterar o estatuto do fundo de pensão para frear gastos a médio e longo prazos. Houve protestos na porta do Fundo Real Grandeza, no Rio de Janeiro. As categorias reforçam que a empresa e as atividades precisam se modernizar, mas sem o custo de lhes tirar ganhos e direitos conquistados.





Haja conta

A prefeitura de Ouro Preto (MG) espera da mineradora Vale por baixo R$ 400 milhões em repasses por autuações nas operações das minas de minério de ferro na região. Em tempo, a Agência Nacional de Mineração tem um déficit tremendo. Para se ter uma ideia, cada fiscal na Amazônia Legal fica responsável por fiscalizar 308 mil hectares.

O $ da Embratur

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) criticou a MP que redireciona R$ 450 milhões do Sesc e do Senac para a Embratur. "Não podemos ser coniventes com a retirada de recursos do Sistema S, que é direito do trabalhador. Este projeto insensato e improvisado pode inviabilizar o atendimento gratuito e as ações sociais oferecidas pelo Sesc/Senac”.

Perfumaria no azul

O setor brasileiro de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos prevê avanço na indústria com Reforma Tributária, após o setor fechar 2022 com alta de 13,2% com aumentos de preços que frearam o consumo, e a falta de insumos. O assunto foi discutido, na Associação Brasileira de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos.

Bem seguro

As execuções extrajudiciais e consolidações de imóveis em São Paulo cresceram 100% entre 2022 e 2023, segundo dados do 'Informe Imobiliário', do Registro de Imóveis do Brasil. De janeiro a fevereiro deste ano, o número de execuções ficou em 1.053 - 79% maior do que o registrado no mesmo período de 2022 (589). Já as consolidações de propriedade em nome do credor cresceram 103% na capital paulista (76 em 2022 contra 154 em 2023).

Carreira & família

Sondagem da Robert Half, em seu perfil no LinkedIn, aponta que conciliar carreira e família é o principal obstáculo para profissionais que são mães (55%). Em seguida, aparecem como dificuldades a empregabilidade (20%), suporte no retorno da licença (17%) e segurança psicológica (8%). A pesquisa contou com a participação de 708 profissionais.

ESPLANADEIRA

# Escola de Negócios e Seguros promove lives para alertar sobre alto índice de acidentes de trânsito no mundo. # Ultracargo lança painel de indicadores que permite acompanhamento das metas ESG pactuadas para 2025 e 2030. # RD Station realiza hoje (11) online 5ª edição do 'Marketing Day'. # Flexpag, em parceria com EDP, lança campanha de negociação de contas de luz atrasadas. # Liga Ventures e Advisia Investimentos lançam 'Liga Advisia'. # Kwai anuncia novo posicionamento de marca e novo slogan “Aqui Geral Brilha".

