Jogador do Botafogo revela sonho de conquistar o Brasileirão

Diferentemente do que se acreditava no começo desta temporada, o Botafogo é o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro a manter os 100% de aproveitamento nestas primeiras rodadas da competição, tendo um aproveitamento superior aos clubes mais badalados do futebol nacional na atualidade, Flamengo e Palmeiras.

"Querendo ou não, sendo um atleta profissional de alto nível todo mundo sonha em conquistar títulos, principalmente jogando em um clube como o Botafogo. Tem que pensar nisso, não tem como não pensar em buscar títulos. O que a gente tem que fazer é continuar com humildade, trabalhando e, passo a passo, ver onde podemos chegar", confidenciou o jogador.

De acordo com Victor Sá, o elenco atual do Fogão é bastante único e o grupo de jogadores tem buscado não serem influenciados pelos elogios e críticas, focando dessa forma simplesmente em realizar um bom trabalho.

Melhor gramado

Além de falar a respeito do seu sonho em levantar títulos com a camisa do Botafogo, Victor Sá recentemente também comentou sobre o novo gramado sintético do Estádio Nilton Santos, casa do Alvinegro. Segundo o jogador, o gramado instalado no estádio do time carioca é melhor do que o visto na arena dos adversários, como é o caso do Allianz Parque, pertencente ao Palmeiras, e o da Arena da Baixada, do Athletico-PR.

“Tem diferença sim. O nosso gramado sintético para mim é o melhor, o do Palmeiras é mais duro. Ali no Nilton Santos você não sente tanto o sintético, foi um trabalho muito bem feito. Os outros times que irão jogar aqui vão falar a mesma coisa, como o Calleri, do São Paulo, já fez. Tem uma diferença dos outros gramados sim”, afirmou o atacante.

“Eu achei muito, muito bom. É muito diferente ao do Palmeiras e do Athletico-PR. Eu gostei demais. Dava para jogar. Os dois times jogaram com a bola no chão. O campo é muito bonito, o gramado aguenta um ano inteiro assim. Acho que vai ser um dos melhores gramados do Brasil”, disse Calleri após derrota do São Paulo para o Alvinegro na primeira rodada do Brasileirão.

De acordo com Victor Sá, inicialmente os jogadores do Botafogo ficaram um pouco receosos em atuar num gramado sintético, contudo, não demorou muito para que o elenco se adaptasse ao novo solo, o que os surpreendeu positivamente.

Para ele, o gramado sintético colocado no Nilton Santos não é tão duro como o que ele experimentou em outros estádios, e a bola corre de forma bastante veloz. Com isso, ele acredita que como o elenco botafoguense treina ao menos duas vezes na semana no local, eles possuem uma vantagem contra os adversários sempre que jogam em casa – vantagem que também é explorada por Palmeiras e Athletico-PR, os outros dois times da Série A que possuem gramados sintéticos em seus estádios.