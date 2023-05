Governo assina contrato para aquisição de 41 veículos destinados ao policiamento do RN

O Governo do Rio Grande do Norte informou que vai investir cerca de R$ 11 milhões oriundos de recursos da União, na aquisição de 41 veículos tipo caminhonetes e SUVs destinados ao policiamento no estado. O contrato foi assinado nesta quinta-feira (11).

O primeiro contrato para a aquisição de viaturas a partir dos recursos destinados pela atual gestão do Ministério da Justiça para o RN foi assinado na manhã de ontem, pela governadora Fátima Bezerra (PT). O Governo do Estado explicou que são verbas oriundas do Fundo Nacional de Segurança.

Para a chefe do Executivo potiguar, a medida chega para garantir e melhorar a atividade de policiamento no RN e a segurança da população. “São 41 veículos, entre caminhonetes e SUVs, que totalizam cerca de R$ 11 milhões em investimento na segurança do povo potiguar”, destacou a governadora.

Em março deste ano, em meio à série de ataques criminosos no estado, em coletiva de imprensa realizada em Natal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou o repasse de R$ 100 milhões em recursos extras ao Rio Grande do Norte, para medidas de contenção e combate à criminalidade. Na ocasião, o Ministério informou que o valor, proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Nacional Penitenciário (Funpen), valeria para todo o ano de 2023 e seria utilizado em áreas estratégicas definidas com a governadora Fátima Bezerra.

O Ministério ressaltou ainda na época que para que a administração estadual pudesse usar o montante de forma integral e imediata no fortalecimento do policiamento ostensivo e do sistema penitenciário, o Governo Federal também assumiria o custo de três obras: do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN), do regimento de cavalaria da Polícia Militar e do Complexo da Polícia Civil.