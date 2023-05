Salário de maio dos servidores do RN é antecipado para este sexta; dinheiro já está nas contas.

O Governo do Estado antecipou para esta sexta-feira (12) o início do pagamento do mês de maio, antes agendado para a próxima segunda-feira (15), como forma de facilitar o lazer dos servidores ativos, inativos e pensionistas e o comércio na data do Dia das Mães.

O salário integral foi depositado na conta dos trabalhadores que recebem até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública, correspondente a quase metade do funcionalismo estadual.

Servidores lotados em pastas com recursos próprios e da Educação receberão o pagamento integral no próximo dia 28.

Quem recebe mais de R$ 4 mil (valor bruto) teve 30% dos vencimentos adiantados. Os outros 70% serão depositados dia 31 de maio.

Serão investidos quase R$ 290 milhões na conta dos servidores ao longo desta sexta-feira. A folha total de pagamento para este mês de maio é de R$ 603,5 milhões.