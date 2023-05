Prefeitura de Apodi recupera os principais acessos a zona rural

Prefeito Alan Silveira explica que além de muito importante para passar equipes de saúde e o transporte escolar, as estradas de acesso a zona rural recuperando-as neste período, ajuda na escoação da produção de frutas, legumes, mel e até a produção da pecuária regional

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, iniciou a recuperação dos principais acessos a zona rural do município de Apodi, garantindo o acesso de equipes médicas e o transporte escolar e a escoação da produção agrícola irrigada e de sequeiro nas regiões da Areia, Chapada e do Vale.

O município de Apodi tem mais de 36 mil habitantes, mais de 200 comunidades rurais e mais ou menos mil quilômetros de estradas rurais. Mais de 50% da população do município mora e trabalha na zona rural produção de legumes, mel, frutas e também criando rebanhos.





O prefeito Alan Silveira observa que nos últimos anos, com apoio da Bancada Federal, conseguiu construir passagens molhadas e pontes de concreto armado e aço nos principais rios entre a cidade e a zona rural do município, como a região do Vale.

Esta semana a Secretaria de Obras, realizou trabalho de recuperação das estradas vicinais das comunidades de Baixa Fechada 2, Juazeiro, Carpina e Caboclo, na Região do Vale do Apodi. “O trabalho de recuperação das estradas é contínuo e constante”, diz.

Ainda segundo o prefeito Alan Silveira, após a temporada de chuvas, será ampliado o número de equipes realizando o trabalho de recuperação das estradas de acesso a zona rural, para garantir o acesso dos estudantes a escola e de equipes médicas.