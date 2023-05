Pezão conquistou R$ 17 milhões para fortalecer a educação de Umarizal

Os recursos conquistados pelo gestor estão sendo usados para fazer uma escola técnica, uma creche, reformar e ampliar a escola municipal, além de comprar dois ônibus destinar 150 mil para atividades culturais. São recursos conquistados junto ao Governo do Estado e dos mandatos dod deputados federaids Benes Leocádio, Natalia Bonavides e do senador Styvenson Valentin. O Raimundo Pezão, que se orgulha em dizer que é agricultor no cargo de prefeito, afirma que a Educação é o único caminho seguro, firme para o cidadão crescer.

O prefeito Raimundo Pezão, de Umarizal, município no Oeste do Rio Grande do Norte, com pouco mais de 10 mil habitantes, conseguiu conquistar, em outras instâncias de governo, cerca de R$ 17 milhões para fortalecer a educação e a formação profissional da juventude não só de sua cidade, mas das cidades próximas também.

Deste montante de recursos, quase que sua totalidade foi para construir o Instituto Estadual de Educação Profissional do Rio Grande do Norte (IERN), orçado em R$ 12 milhões, recursos estes foram conquistados pelo gestor Raimundo Pezão junto ao Governo do Estado.

"Ele conta que assim que ficou sabendo das intenções da Governadora Fátima Bezerra de construir 12 IERNs no Estado, preparou logo a documentação e foi o primeiro a se apresentar na Governadoria, em Natal, para pleitear o investimento para Umarizal. "Fui preparado com documentos e também argumentos", lembra.

Os recursos vieram e as obras do IERN estão avançando rápido. Esta semana, chegaram as barras de concreto que vão ser usadas na construção do Ginásio de Esportes. Os trabalhos levantando as paredes, o prefeito Raimundo Pezão mostra que já é possível ver de longe a estrutura sendo erguida.

O IERN, que será entregue todo equipado, está sendo construído nas margens da RN 117, permitindo fácil acesso para crianças das cidades vizinhas, de Olho D’Água, Lucrécia, Martins, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Itaú, além de atender a juventude do município de Umarizal.

Além deste valor, o prefeito Raimundo Pezão conseguiu R$ 1,125 milhão em emenda parlamentar impositiva no Orçamento Geral d a União, com o deputado federal Benes Leocádio, para reformar e ampliar a Escola Municipal Tancredo Neves, uma das principais do município de Umarizal.

Quarta-feira (10/05) desta semana, Raimundo Pezão reuniu o Secretário Municipal de Educação, Professor Wellington Cortez, a diretora da Escola Municipal Tancredto Neves, Erivania Freitas, além do vice-prefeito Vinícius Fernandes, para discutir com a equipe do Escritório Estrutural Engenharia, o formato do projeto de reforma e ampliação da escola.

“A reforma contará com um projeto moderno e atraente, e com isso, ofertando um espaço com mais conforto para as atividades escolares. A reforma trará bastante desenvolvimento e incentivo na educação municipal”, escreveu o prefeito Raimundo Pezão, que se orgulha de dizer que é agricultor e que o caminho para o crescimento é educação.

Outro investimento que o gestor considera crucial na Educação, foi destinado também pelo mandato do deputado Benes Leocádio, no valor de R$ 3 milhões. Com estes recursos, vai construir uma Creche Modelo. “A deputada Natalia Bonavides destinou R$ 150 mil para investir em atividades culturais nas escolas de Umarizal”, acrescenta o prefeito.

E não é só. Umarizal também ganhou reforço no transporte escolar. O gestor disse que bateu à porta da governadora Fátima Bezerra e conseguiu R$ 320 mil para comprar um ônibus e também à porta do senador Styvenson Valentin, com quem conseguiu outros R$ 320 mil para comprar outro ônibus do mesmo tamanho.

Observa que investiu com recursos próprios e do Governo Federal na recuperação das vias de acesso a zona rural, pensando, no transporte escolar e também no acesso das equipes de saúde e na escoação da produção agrícola no período de chuvas.

Os recursos

12 milhões para construir e equipar o IERN (Governo do RN)

3 milhões para construir e equipar Creche Modelo (Benes Leocádio)

1.150 milhão para reformar e ampliar a Escola Municipal Tancredo Neves (Benes Leocádio)

640 mil para comprar dois ônibus escolares (Governo do Estado e o mandato do senador Styvenson)

150 mil para investir em atividades culturais nas escolas (Deputada Natália Bonavides)