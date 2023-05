Prefeitura de Serra do Mel prepara concurso para contratar 56 profissionais

“Existe necessidade destes profissionais na rede municipal de Educação”, explica o presidente da casa, vereador Thiago Freitas. Projeto de Lei autorizando o Poder Executivo a realizar o concurso público foi aprovado na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 11, depois de passar por todas as comissões da casa. A maioria dos cargos são para preenchimento de vagas na rede municipal de Educação, com salário de R$ 4.427,02, com carga horária de 30 horas. Com a lei provada, o próximo passo é o Poder Executivo publicar o Edital.