Jean Paul Prates segue os passos de seu legado como senador pela região Central do RN

Em Fernando Pedrosa-RN, Jean Paul Prates recebeu o título de Cidadão Honorário e anunciou recursos que ainda lhe cabe indicar no Orçamento Geral da União. O mesmo em Santa Maria, que vai ganhar uma Areninha Potiguar e recebeu recursos para investir em saúde. Lajes, que recebeu recursos para vários setores, entre eles saúde, Jean Paul Prates visitou as instalações da Casa de Apoio aos famílias que precisam de atendimento de média e alta complexidade em Natal e conversou com o prefeito Felipe Menezes sobre projetos futuros. Esta semana, quando voltar ao Rio de Janeiro, Jean Paul Prates deve anunciar mudanças na politica de preços dos combustíveis da Petrobras no Brasil.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Terra Prates, neste final de semana, seguiu os passos do legado deixado pelo mandato de senador da república (2019 a 2022), na região Central do Estado, que estão presentes em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Norte, seja com destinação de recursos ou com aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional que ajudaram a transformar a geografia regional e impulsiona a economia no RN.

“Passamos por alguns municípios para agradecer a todo o apoio para que pudéssemos destinar os recursos que cada cidade necessitava e desenvolver parceria em projetos inéditos em nosso estado”, explica o ex-senador atual presidente da maior estatal brasileira.

“Em Natal, visitei a Casa de Saúde da Prefeitura de Lajes, que recebe a população que precisa de acolhimento e estadia durante seus tratamentos na capital. Na ocasião, conversou com o prefeito Felipe Menezes, de Lajes, de quem ouviu agradecimentos pelos recursos destinados para Lajes e o parabenizou pela condução da Petrobras.





Em Fernando Pedroza, o ex-senador conta que teve o “prestígio de receber o título de cidadão honorário do município, que sempre contou com o apoio do nosso mandato na em infraestrutura, educação, esporte, cultura e saúde, que conta agora com mais R$ 350 mil para o custeio da rede de atenção básica”.





Já no município de Santa Maria, “foi mais um dos municípios que visitamos no sábado e anunciamos o aporte de R$ 400 mil para construção de uma Areninha Potiguar, além de mais R$ 320 mil que vão custear a saúde do município”, escreveu em suas redes sociais.

O mandato terminou no início deste ano de 2023, mas alguns recursos de emendas indicadas por Jean Paul Prates no Orçamento Geral da União ainda estão em execução. “E nosso trabalho segue firme com o importante legado do nosso mandato para o povo do Rio Grande do Norte”, acrescenta.

Petrobras

Esta semana, Jean Paul Prates deve anunciar mudanças na política de preços de combustíveis na Petrobras, talvez a principal delas neste início de gestão à frente a maior estatal brasileira. Quer derrubar a paridade de importação do preço dos combustíveis brasileiros oferecidos pela Petrobras ao mercado Brasileiro. Segundo Prates, não faz sentido o Brasileiro pagar por taxa de importação por um produto que é brasileiro. Ele concorda com a paridade internacional. A expectativa é que a gasolina baixa até acima de 30 centavos por litro nas refinarias e que esta redução chegue ao consumidor.