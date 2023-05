RN volta a registrar chuvas em todas as regiões durante o final de semana. Os maiores acumulados, entre às 7h da sexta-feira (12) e o mesmo horário desta segunda-feira (15), ocorreram nos municípios de Lagoa Salgada (Agreste Potiguar), 71,6mm; Montanhas (Leste Potiguar), 68mm e Carnaubais (Oeste Potiguar), 60,8mm. “O final de semana apresentou boa distribuição das chuvas, ocorrendo em todas as regiões do Estado, acabando com isso com o veranico que estava atuando. No geral, as chuvas foram bem distribuídas e causadas por restos de um sistema frontal”, explicou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot; veja a previsão para esta semana.

Após um período de veranico, fenômeno que interrompe a continuidade de chuvas durante a estação chuvosa, o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, (Emparn) registrou chuvas em todas as regiões do estado durante o final de semana.

Os maiores acumulados, entre às 7h da sexta-feira (12) e o mesmo horário desta segunda-feira (15), ocorreram nos municípios de Lagoa Salgada (Agreste Potiguar), 71,6mm; Montanhas (Leste Potiguar), 68mm e Carnaubais (Oeste Potiguar), 60,8mm.

“O final de semana apresentou boa distribuição das chuvas, ocorrendo em todas as regiões do Estado, acabando com isso com o veranico que estava atuando. No geral, as chuvas foram bem distribuídas e causadas por restos de um sistema frontal”, explicou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

As análises dos modelos meteorológicos indicam que a semana deverá ser céu parcialmente nublado em praticamente todo o Estado e em todos os dias da semana com ocorrência de pancadas de chuvas, sendo estas mais concentradas nas regiões Leste, Agreste e Oeste Potiguar. A temperatura deverá variar entre 25ºC e 30º, na capital e no interior, 21ºC, em Martins e de 33ºC em Mossoró e região.

O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

Previsão dia a dia

15/05/23 - Segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas na região de Mossoró.

16/05/23 - Terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

17/05/23 – Quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas na região de Mossoró.

18/05/23 –Quinta-feira- Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

19/05/23- Sexta-feira- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas nas regiões de Mossoró e Alto Oeste.

20/05/23- Sábado- Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

21/05/23- Domingo- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas na região de Mossoró