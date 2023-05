Grossos celebra dia das mães com grande show religioso e entrega de prêmios

A noite deste domingo (14) em Grossos foi marcada por muita emoção e religiosidade. Isso porque o dia das mães na cidade foi comemorado com um grande show do casal Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento reuniu no Largo da Rodoviária uma multidão, que, entusiasmada, interagiu com a famosa dupla durante toda a apresentação.



“É uma festa pensada e organizada para ser um belo presente às mães grossenses. Trabalhando dessa forma, conseguimos ver no rosto de cada mãe o resultado da nossa dedicação traduzido em alegria e felicidade de pessoas tão especiais”, declarou a prefeita Cinthia Sonale.



A programação festiva contou ainda com outras atrações culturais, como o Coral Infantil do Município e o artista da terra Tony Dilmar, além do sorteio de mais de 200 prêmios para o público homenageado na noite