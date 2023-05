Styvenson propõe que candidato cassado devolva recursos gastos em campanha

Além do Projeto de Lei alterando o Código Eleitoral, o senador Potiguar Styvenson Valentin propõe que gastos com segurança até R$ 10 mil sejam deduzidos no imposto de renda do cidadão e também que o cidadão não seja obrigado a pagar contribuição sindical nos casos dos profissionais que não são filiados. Nesta segunda-feira, 15, o senador conversou com o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, ocasião que confirmou quase R$ 10 milhões para serem investidos em benefício da região de Caicó.

O senador Styvenson Valentim (RN) apresentou, nos últimos dias, três projetos de lei (PLs) que tratam de assuntos significativos e polêmicos passando por restituição de imposto de renda para segurança residencial (PL 1794/2023), filiação a sindicatos (PL 2099/2023) e ampliação da punição para candidatos em eleições (PL 2538/2023).

O PL 1794/2023 altera a lei 9250 de 1995 para incluir como causa de dedução do imposto de renda das pessoas físicas, os gastos com a instalação e manutenção de equipamentos de segurança residencial até o limite de R$ 10 mil por ano.

“Se o estado não consegue cumprir com seu dever básico de proporcionar segurança, precisa permitir uma dedução para que o cidadão contribuinte o faça por conta própria”, avalia o autor do Projeto.

Já o PL 2099/2023 altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para prever a vedação da cobrança de contribuições sindicais de categorias econômicas e profissionais não filiados aos respectivos sindicatos

Tal proposta encontra base forte no artigo oitavo da Constituição Federal que é claro ao afirmar que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Assim, não há amparo constitucional, sob qualquer pretexto, para referida cobrança.

“Considerando os resquícios do autoritarismo existente anterior a constituição, coibindo que vontades/direitos garantidos constitucionalmente sejam efetivados, apresentamos o presente para garantir a liberdade prevista”, explica o parlamentar potiguar.

Outro projeto que deve gerar muitas discussões é o PL 2538/2023 que altera o código eleitoral para prever que candidato que concorra por conta e risco, amparado em decisão judicial proferida em sede de recurso contra decisão da justiça eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura, restitua, em condição de solidariedade com o partido, ao tesouro nacional (Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC), de forma atualizada, o valor que utilizou na campanha nos casos de cassação de registro, diploma ou mandato. A correção monetária encontra-se prevista a contar da negativa do respectivo registro de candidatura.

Vale ressaltar que o FEFC tem uma razão especial de ser, prevista em lei, dessa forma, a sua utilização tem que ser eficiente e responsável. Usar recurso público, mesmo sabendo não possuir os requisitos ou possuir causas impeditivas para tanto, deve, no mínimo, receber a previsão de causa restituição da quantia.

“Além do uso de dinheiro público, sabemos que a não confirmação da cassação ou confirmação da causa impeditiva do registro de um candidato que tenha recebido votos no pleito, pode alterar por completo a lista dos candidatos, o que, de certa forma, pode colocar em risco a própria democracia, pois a população, devido a essa falha, indiretamente, permite que outras pessoas ocupem as cadeiras de mandatários, diferentes de suas escolhas. Assim, o próprio estado democrático seria violado, finaliza o senador Styvenson Valentim.





Senador destina quase R$ 10 milhões em benefício da região de Caicó

O senador Styvenson Valentim recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira, 15, o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu. Ele estava acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores daquele município Ivanildo do Hospital.



Na reunião, trataram sobre os recursos que o mandato de Styvenson aportou em 2023 para os caicoenses.

“Em Caicó também tem a marca do nosso mandato! Estamos reformando duas Unidades Básica de Saúde, entregando três ambulâncias, e agora destinamos mais R$ 6,7 milhões, sendo R$ 5 milhões para o aterro sanitário de Caicó (que beneficiará todo o Seridó), mais R$1 milhão para a revitalização da Alameda Gastronômica e mais R$ 700 mil para pavimentação de estradas”, revelou o senador potiguar.

O prefeito Dr. Tadeu saiu satisfeito do gabinete.

“O senador já fez muito pelo nosso município. Contando com 2023, já foram destinados até aqui R$ 9,74 milhões em recursos para a nossa cidade. Tudo é importante, mas tenho que ressaltar a importância do Aterro. A cidade está há cerca de 30 anos tentando resolver esse problema dos resíduos sólios e somente agora, por meio do empenho e sensibilidade do senador Styvenson conseguimos essa grande melhoria para a nossa gente”, finalizou satisfeito o gestor municipal de Caicó.