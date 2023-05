Mercado de seguros do RN arrecada mais de R$ 600 milhões no primeiro trimestre de 2023. Um levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostrou que o setor teve um crescimento de 14,7% em arrecadação, alcançando R$ 606 milhões. O destaque foi o seguro de Responsabilidade Civil, que teve avanço de 121,2%, com R$ 3,5 milhões, seguido pelo Crédito e Garantia, com 63% de crescimento e R$ 4,9 milhões arrecadados.

O mercado segurador do Rio Grande do Norte registrou desempenho positivo no primeiro trimestre de 2023, se comparado com o mesmo período de 2022. Um levantamento produzido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostrou que o setor teve um crescimento de 14,7% em arrecadação, alcançando R$ 606 milhões.

O destaque foi o seguro de Responsabilidade Civil, que teve avanço de 121,2%, com R$ 3,5 milhões, seguido pelo Crédito e Garantia, com 63% de crescimento e R$ 4,9 milhões arrecadados.

Em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, lideraram o ranking regional o seguro Automóvel, com alta de 252,7% (R$ 107,2 milhões), e o Crédito e Garantia, 33,4% (R$ 12,1 milhões).

Nacionalmente, dados da CNseg mostram que, desconsiderando Saúde Suplementar e DPVAT, o setor pagou mais de R$ 59,5 bilhões aos segurados, uma alta de 1,2%, e arrecadou mais de R$ 90,4 bilhões, um crescimento de 10%, ante o mesmo período do ano anterior.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, destaca que o setor segurador tem um potencial extraordinário de crescimento.

“Para alcançar esses objetivos, temos trabalhado intensamente em várias frentes para tornar o setor mais bem compreendido pela população, pela sociedade organizada e pelos governos. Importante mostrar que o seguro é um serviço único, capaz de oferecer soluções para os mais diversos anseios da sociedade e das economias modernas”.

Um dos projetos da confederação é o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização (PDMS), que tem o objetivo de aumentar em 20% a parcela da população atendida pelos diversos produtos do mercado, além de elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas dos atuais 4,6% do PIB para 6,5% do PIB.