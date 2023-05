PF e Receita Federal investigam esquema de extração irregular de minérios no RN e PB

A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram, nesta quarta-feira (17), uma operação conjunta com o objetivo de combater atividades ilegais relacionadas à extração e venda de minérios, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, que foram realizados nas residências dos sócios e nas empresas investigadas localizadas nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

A Operação Cordyceps apura indícios encontrados durante as investigações de extração de minérios sem autorização legal, bem como a aquisição de minérios extraídos irregularmente por pequenos produtores locais, que são então beneficiados e comercializados com empresas nacionais e do exterior.



Há indícios de crime contra a ordem tributária, pela contabilização irregular dos minérios adquiridos em pequenas propriedades e sonegação fiscal, e de crime ambiental, pela extração ocorrer em áreas de proteção permanente.



São cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas residências dos sócios e nas empresas investigadas. As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.