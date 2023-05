Novos equipamentos ampliam capacidade de cirurgias nos hospitais regionais de Mossoró e Assu

O trabalho de regionalização da saúde pública no Rio Grande do Norte segue em curso. Entre abril e maio, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) ampliou a capacidade de realização de cirurgias em dois dos principais hospitais da rede estadual.



Com um investimento de R$ 680 mil, a Sesap instalou dois arcos, uma mesa e um foco cirúrgico nos hospitais regionais Tarcísio Maia, em Mossoró, e Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assu. O investimento no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, foi feito com recursos destinados pelo senador Styvenson Valentin, ainda em 2020.



Os novos equipamentos ampliam a capacidade de realização de procedimentos cirúrgicos nas duas unidades, também qualificando o trabalho dos profissionais. O arco cirúrgico, por exemplo, possibilita que os médicos realizem ações ainda mais precisas, monitorando com segurança o andamento da cirurgia.



O Hospital Tarcísio Maia recebeu no início desta terceira semana de maio a mesa elétrica, o foco de teto e o arco cirúrgicos. Já em Assu, o novo foco cirúrgico está instalado desde meados de abril.



Os novos equipamentos complementam os investimentos em infraestrutura nos dois hospitais. No caso de Assu, o trabalho de reforma e ampliação do Hospital Nelson Inácio, com a aplicação de mais de R$ 3 milhões, foi entregue em fevereiro deste ano. Já em Mossoró, a Sesap estima investir mais de R$ 11 milhões para recuperação e ampliação de diversos setores do Tarcísio Maia dentro dos próximos meses.



Os equipamentos foram adquiridos dentro do programa de execução das emendas parlamentares federais, coordenado pela Sesap.