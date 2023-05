Primeira soltura de peixe-boi-marinho no RN ocorrerá no dia 31 de maio

O Projeto de Monitoramento de Praias do Litoral dos estados do Rio Grande no Norte e Ceará (PMP-BP), estruturado pela Petrobras, realizará, no dia 31 de maio, em parceria com o Projeto Cetáceos da Costa Branca da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN) e a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte – FUNCITERN, a primeira soltura de peixe-boi-marinho no estado do Rio Grande do Norte.



O peixe-boi-marinho é um dos mamíferos aquáticos com maior risco de ameaça de extinção no Brasil. No passado foi vítima da caça, e hoje sofre com diversas ameaças, como a perda de habitat pela destruição de áreas protegidas, ingestão de lixo e colisão com embarcação. Esses fatores podem ocasionar a separação da mãe e filhote de peixe-boi, resultando no encalhe de animais recém-nascidos.



A soltura acontecerá às 10h, no Recinto de Aclimatação de Peixes-bois-marinhos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, localizada na comunidade de Diogo Lopes, distrito de Macau.



O resgate, reabilitação, estabilização, soltura e monitoramento de peixes-boi marinhos são ações desenvolvidas no âmbito Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia Potiguar (PMP-BP), como condicionante do licenciamento ambiental federal exigida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para a realização de atividades de exploração, produção e escoamento de petróleo e gás executadas pela Petrobras na região.



O peixe-boi Gabriel será o primeiro peixe-boi marinho a ser solto pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca/Uern no litoral do Rio Grande do Norte. A etapa de monitoramento pós-soltura será realizada por cerca de um ano, a depender do comportamento do animal pós-soltura.

O peixe-boi Gabriel encalhou ainda filhote, com poucos dias de vida, no dia 12 de Julho de 2017, na Praia de Quixaba, no município de Aracati/CE. O animal foi resgatado pela equipe da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – AQUASIS e após uma série de exames, foi mantido em recinto de quarentena com água salgada. Após estabilização clínica e alta médica o animal, tornou-se apto para ser translocado e dar continuidade ao processo de reabilitação em cativeiro, no Centro de Reabilitação de Fauna – Areia Branca (PCCB/UERN). Esta atividade ocorreu no dia 28 de julho de 2017, conforme planejamento, sem eventualidades e intercorrências.

Após a reabilitação e aclimatação, Gabriel será solto para o seu ambiente natural e, antes da soltura, receberá um número de identificação e um equipamento que permite localizá-lo. Este rastreador muitas vezes chama a atenção da população e dos pescadores que, em alguns momentos, podem tentar retirá-lo do animal. Por isso, a importância do trabalho educativo com as comunidades locais, para explicar a funcionalidade e importância deste rastreador, já que serve para acompanharmos a adaptação, saúde e desenvolvimento do animal.



O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia Potiguar (PMP-BP) é executado pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca-UERN, por meio de convênio firmado entre a PETROBRAS, UERN e FUNCITERN.



ALERTA

Em caso de encalhe ou alguma pessoa avistar peixes-bois com equipamentos de soltura, a comunidade pode entrar em contato com o PCCB-UERN através dos seguintes contatos:



• Natal e região: (84) 9 9943-0058

• Areia Branca e região: (84) 9 8843-4621