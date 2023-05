Prefeitura de Governador discute demandas prioritárias de abastecimento em reunião com a Caern. O encontro ocorreu no Gabinete do Prefeito, Dr. Artur Vale, e contou com a participação do secretário municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, Genivaldo Felipe; do diretor da Regional Oeste da Caern, José Celino, além dos engenheiros da companhia, Alysson Dionísio e José Ronaldo.

O prefeito Dr. Artur Vale se reuniu hoje com representantes da Caern (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte) e discutiu melhorias no serviço de abastecimento de Governador Dix-Sept Rosado.

Em pauta também o Contrato de Prestação direta entra o Município e a Caern. Segundo José Celino, o objetivo da reunião foi “verificar junto ao município quais as demandas prioritárias, caso o contrato de prestação direta seja formalizado”.

“Esse é o momento oportuno para apresentar essas demandas. Vamos oficializar quais são as prioridades e cobrar a sua execução”, destacou Dr. Artur Vale.