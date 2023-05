Mauro Cid fica em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal nesta quinta, 18. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi chamado pela PF para dar explicações no caso que investiga fraude nos cartões de vacina do ex-presidente, da filha adolescente e de outras pessoas do entorno de Bolsonaro. Cid foi preso em razão dessa investigação há 15 dias. No depoimento, ele alegou que não teve acesso ao conteúdo integral da investigação. Diante disso, a PF não insistiu em fazer perguntas.

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ficou em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (18).

Cid foi chamado pela PF para dar explicações no caso que investiga fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro, da filha adolescente e de outras pessoas do entorno do ex-presidente. Cid foi preso em razão dessa investigação há 15 dias.

No depoimento, ele alegou que não teve acesso ao conteúdo integral da investigação. Diante disso, a PF não insistiu em fazer perguntas.

De acordo com as investigações, foi inserida de forma irregular no sistema do Ministério da Saúde a informação falsa de que Bolsonaro, a filha e pessoas próximas tomaram doses de vacina contra a Covid. O próprio Bolsonaro nega que ele e a filha tenham se vacinado.

Os dados foram inseridos no sistema em dezembro de 2022. Em seguida, a conta de Bolsonaro no aplicativo ConecteSus, do ministério, emitiu o comprovante de vacinação. Depois, o registro falso da vacina foi apagado.

A polícia suspeita de que os dados falsos tenham sido inseridos para beneficiar Bolsonaro e a família no caso de o comprovante de vacina ser exigido no exterior.

Poucos dias depois da emissão do comprovante, o ex-presidente viajou para os Estados Unidos, onde ficou por três meses após o fim do mandato.

A conta do ConecteSus de Bolsonaro era controlada por Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens.

Entre aliados próximos do ex-presidente, o temor é de que Cid busque um acordo de delação premiada para contar o que sabe em troca do relaxamento de eventuais punições. Ele contratou um advogado famoso por fechar esse tipo de acordo.

DEPOIMENTO DE BOLSONARO

Bolsonaro, que foi alvo de busca e apreensão da PF nessa mesma investigação, prestou depoimento na terça-feira (16).

Bolsonaro disse que nunca determinou a inserção de dados falsos de que estivesse vacinado no ConecteSUS. Ele ainda declarou que Mauro Cid gerenciava sua conta no ConecteSUS.