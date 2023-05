Sesap distribui 200 mil doses aos município Potiguares para o Dia D de Vacinação

Neste sábado (20), a população do Rio Grande do Norte terá a oportunidade de garantir a proteção contra influenza, covid-19 e febre amarela. Será o Dia D de vacinação, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em parceria com os municípios.



Para isso, a Sesap reforçou a distribuição dos imunizantes, com mais de 200 mil doses entregues aos municípios. Para Influenza foram destinadas 160 mil doses, outras 20 mil doses do imunizante bivalente da covid-19 e a mesma quantidade de vacina contra a febre amarela.



O Dia D é mais uma iniciativa de reforço das campanhas de vacinação no RN, que, assim como todo o Brasil, ainda sofrem com a baixa cobertura. A ampliação é necessária neste momento, em que o sistema de saúde enfrenta uma forte pressão especialmente de casos de síndromes gripais. “É muito importante que a população procure os postos de vacinação neste Dia D, principalmente aqueles que fazem parte dos grupos prioritários. Chamamos a atenção, neste momento, para o público infantil, que vem desenvolvendo as formas graves da influenza, resultando em um número crescente de hospitalizações, o que é muito preocupante. Então fazemos um apelo para que os pais ou responsáveis levem suas crianças nesse dia para vacinar, já que este é o caminho mais seguro para protegê-las”, ressaltou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Laiane Graziela.



A vacinação contra influenza representa uma importante ferramenta de prevenção, pois consiste rm uma infecção de elevada transmissibilidade, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, sobretudo durante o outono e o inverno.



A meta é de 90% do público-alvo para influenza e bivalente da covid-19, enquanto a da febre amarela é de 95%. Até o momento foram aplicadas 261.915 doses da vacina contra influenza no estado, o que representa apenas 25% de cobertura para os grupos prioritários. Quanto à vacina bivalente foram 183.954 doses aplicadas, o que corresponde a 19% de cobertura. Já em relação à febre amarela foram aplicadas 452.730 doses, ou seja, 36% de cobertura. Os dados são do sistema RN Mais Vacina e DATASUS.



Quem pode se vacinar



A oferta da vacina contra a Influenza foi ampliada para todas as pessoas não vacinadas a partir de 6 meses de idade. A medida, recomendada pelo Ministério da Saúde, busca combater o aumento de internações decorrentes de infecções respiratórias, bem como diminuir atendimentos ambulatoriais.



A vacinação com a bivalente também foi ampliada e toda a população a partir de 18 anos de idade pode receber o imunizante. Já no que diz respeito à febre amarela, o público-alvo da campanha são pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos.



A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, então quem precisar tomar também a vacina contra a Covid-19 ou febre amarela pode fazê-lo no mesmo momento.



As vacinas da influenza ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são trivalentes, apresentando três tipos de cepas de vírus em combinação. Já a vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron.