3R Petroleum obtêm licença do Ibama para operar na bacia Potiguar

A petrolífera 3R Petroleum recebeu a licença operacional do Ibama referente a campos do Polo Potiguar, o que era a última condição precedente para a compra do ativo junto à Petrobras, informou a empresa nesta sexta-feira.

As licenças foram para os campos de Ubarana, Ubarana Oeste e Cioba. A diretoria da Petrobras aprovou no início de 2022 a venda de 22 concessões de um grupo de ativos na Bacia Potiguar para a 3R Petroleum por 1,38 bilhão de dólares.

O desinvestimento do Polo Potiguar era um dos mais adiantados entre os processos de venda que haviam sido abertos pela Petrobras e, por isso, não chegou a ser interrompido quando a estatal resolveu suspender seus desinvestimentos durante a realização de seu planejamento estratégico.

O Polo Potiguar envolve campos produtores de petróleo e gás, bem como terminais de uso privado, refinaria e ativos de armazenamento na Bacia Potiguar, no nordeste do Rio Grande do Norte.