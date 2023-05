Decisão do Idema de paralisar atividade da granja Aviforte é suspensa pela Justiça. O Idema havia notificado a granja, localizada em Mossoró, a paralisar suas atividades, na terça-feira (16), alegando que a empresa atua em desacordo com as regras ambientais, pondo em risco o meio ambiente, bem como a população. Na decisão, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, entendeu que a sanção aplicada pelo Idema “viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atingindo diretamente a legalidade do ato, na medida em que não se mostra adequada para os fins a que se destinam”. Ainda segundo o magistrado, a suspensão da licença de operação e das atividades da granja Aviforte poderá acarretar na demissão de todos os trabalhadores do local.

FOTO: REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS