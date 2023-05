Assassinato em Mossoró, corpo encontrado em Assu e feminicídio em Lajes

No caso de Mossoró, o jovem Paulo Ruan, de 21 anos, foi assassinado em via pública no Bairro Planalto 13 de Maio, na manhã deste domingo, 21. Já em Assu, o sr Damião Severo, de 59 anos, que estava desaparecido há 3 dias, foi encontrado morto, também neste domingo. Já em Lajes, na região Central, o operário Nilson Gomes matou a mulher Jamila Mariana e foi preso em flagrante, neste sábado, 20. Os detalhes, no MH.

O corpo do jovem Paulo Ruan Vieira Costa, de 21 anos, foi encontrado no meio da Av. Olivério Olímpio Neto, na região do Planalto 13 de Maio, em Mossoró-RN, e o corpo do senhor Damião Severo dos Santos, de 59 anos, foi encontrado no Porto do Piató, em Assu-RN.

Ocorrências registradas pela Polícia Militar no início da manhã deste domingo, 21.

No caso de Mossoró, os policiais identificaram possíveis marcas de tiros, ou seja, teria sido assassinado. A Policia Militar, que foi a primeira a chegar ao local, tratou de providenciar o isolamento da área, até que as autoridades da Polícia Civil e do ITEP chegassem.

Durante a perícia no local, foram encontrados capsulas de munição e também fragmentos de bala compatíveis com pistola, o que indica que a vítima foi assassinada no local. Moradores próximos evitaram falar com a polícia sobre o ocorrido.

Já em Assu, os moradores da localidade Porto do Piató sentiram um forte odor e, ao averiguar, perceberam que se tratava de um corpo. Acionaram a Polícia Militar, que por sua vez, acionou a Polícia Civil e o ITEP de Mossoró para recolher o corpo e iniciar as investigações.

Num primeiro momento, devido ao fato de o corpo já está em estado de decomposição, não deu para verificar no local que havia marcas de violência no corpo. Requer exames mais apurados, que só podem ser feitos na sede do ITEP, em Mossoró.

O que se sabe na cidade é que Seu Damião, como é mais conhecido, estava desaparecido havia mais ou menos 3 dias. No caso de se confirmar algum tipo de violência, o caso será investigado em inquérito policial pela Polícia Civil após a conclusão dos exames do ITEP.

Região Central

Em Lajes, na região Central do Rio Grande do Norte, o operário Nilson Gomes matou a esposa Jamila Mariana da Silva, no bairro Antônio de Melo, onde moravam. Após o crime, ele falou com vizinhos e confessou o crime. Nilson Gomes foi preso e autuado em flagrante.