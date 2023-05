“Nós vamos ser prejudicados pela inobservância da IBFC?”

O questionamento é de Ligeferson Fernandes, representante da Comissão dos Aprovados no Concurso Público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Neste final de semana a Justiça do RN suspendeu o andamento do certame a pedido do Ministério Público, que afirma que o regimento interno da PMRN exige que as etapas para ingresso na corporação possua provas objetivas e redação. Esta última não foi realizada pela banca IBFC. O problema, segundo Ligeferson, é que os aprovados na prova objetiva já haviam investido nos exames médicos, além de gastado com deslocamento para realização do Teste de Aptidão Física, que seria iniciado nesta segunda (21).