A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) vai realizar no próximo dia 30 uma audiência pública regional na cidade de Assu. O objetivo é ouvir a população, gestores e demais autoridades sobre o trabalho desempenhado pelo MPRN nas cidades de Assu, Ipanguaçu, Angicos, Santana do Matos e Lajes. O evento será realizado no Cine Teatro Pedro Amorim, no Centro da cidade.



A audiência, realizada em conjunto com a Ouvidoria do MPRN, terá dois momentos. O primeiro, das 9h às 11h, é direcionado para o encontro dos promotores-corregedores com a comunidade, momento em que os cidadãos poderão apontar pontos positivos e negativos na atuação ministerial onde residem. A partir das 11h, será a vez de uma reunião direcionada aos promotores de Justiça titulares das unidades ministeriais integrantes do polo Assu.



A Corregedoria-Geral do MPRN quer ouvir sugestões, elogios e críticas da população desses municípios para auxiliá-los a aprimorar o serviço prestado pelo MPRN aos cidadãos. Assim, além da audiência, a equipe da Corregedoria irá realizar algumas visitas institucionais em órgãos públicos e equipamentos que prestam serviços à população.



Para outras informações, sugestões, elogios e críticas, o cidadão pode entrar em contato com a Corregedoria-Geral pelo (84) 98863-4582 e o e-mail cgmp@mprn.mp.br e também com a Ouvidoria pelo (84) 99994.6057, 08002848484 e o e-mail sec.ouvidoria@mprn.mp.br.