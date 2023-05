Senador Styvenson Valentim tem suas contas aprovadas por unanimidade pelo TRE-RN

Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) aprovaram, por unanimidade, na última quinta-feira (18/5), as contas de campanha do senador Styvenson Valentim e da Professora Francisca Henrique, candidatos aos cargos de governador e vice-governadora nas Eleições 2022.



O relator da prestação de contas eleitorais número 0601230-96.2022.6.20.0000, o juiz federal José Carlos Dantas Teixeira de Souza, afirmou em seu voto que “ao analisar a prestação de contas alusivas às Eleições 2022, o TRE-RN afastou a irregularidade com base em esclarecimentos prestados pelo candidato e diante da ausência de elementos que denotassem a má-fé do prestador de contas”.



Ainda alegou que “com efeito, é fato público que a candidatura em exame teve uma atuação modesta no último pleito eleitora.(...) Assim, a escrituração aqui apresentada não destoa da campanha eleitoral singela desenvolvida pelos prestadores de contas (...)”.

Finalizando, o magistrado frisou que “quando somados os recursos estimáveis e as despesas financeiras, o candidato utilizou apenas 0,14% do teto máximo do que poderia ter utilizado”