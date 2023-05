[COLUNA ESPLANADA] Postos do RJ estão misturando metanol ao álcool vendido na bomba

[COLUNA ESPLANADA] Em inúmeros postos do Estado do Rio de Janeiro, em especial na região de Campos de Goytacazes, foi constatada a presença de metanol misturado ao álcool hidratado vendido na bomba. Além de prejudicar muito o motor do carro, o mero contato com a pele pode levar à cegueira ou à morte. Segundo fontes do mercado, todos esses postos têm um único dono, o qual é conhecido como "Harry Porter", o famoso personagem do clássico da escritora J.K.Rowling.

‘Harry’ das bombas

Em inúmeros postos do Estado do Rio de Janeiro, em especial na região de Campos de Goytacazes, foi constatada a presença de metanol misturado ao álcool hidratado vendido na bomba. Além de prejudicar muito o motor do carro, o mero contato com a pele pode levar à cegueira ou à morte. Segundo fontes do mercado, todos esses postos têm um único dono, o qual é conhecido como "Harry Porter", o famoso personagem do clássico da escritora J.K.Rowling.

Mico

O presidente Lula paga mico ao se intrometer na guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não é potência nuclear e sequer integra o Conselho de Segurança da ONU. Trata-se de uma campanha pessoal atrás do Nobel da Paz. A atuação pode comprometer o comércio, já que a Rússia é grande importadora de carne do Brasil e o agronegócio brasileiro é dependente de fertilizantes russos. Motivo que levou Bolsonaro à Rússia no início da guerra para pedir a manutenção do fornecimento de fertilizantes.





Reputação

O STF vai analisar denúncia contra o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ). Ele é acusado de afrontar em lives, por cinco vezes, a reputação do ministro Alexandre de Moraes. Também é acusado de ofender a dignidade e o decoro do ministro em 19 ocasiões. A ação contra Otoni está na pauta do STF desta quarta-feira. Nos vídeos, Otoni de Paula usou palavras como “lixo”, “tirano” e “canalha” para ofender Moraes.

Alta tensão

A Comissão do Trabalho da Câmara criou grupo especial para monitorar denúncia de aumento do risco de acidentes na instalações da Eletrobras. Os deputados receberam alertas de servidores da ex-estatal sobre acúmulo de tarefas e redução de servidores. Nos últimos quatro anos, no processo preparatório para a privatização, a Eletrobras teve uma uma redução de 40% no quadro de pessoal, segundo dados dos eletricitários.

Maus-tratos

A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou projeto que obriga condomínios a comunicarem às autoridades maus-tratos de animais ocorridos nas residências ou em áreas comuns. Do deputado Fred Costa (Patriota-MG), o texto recebeu relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Condomínios não costumam registrar ocorrências para evitar discórdias. O PL 4.438/2020 será examinado pela CCJ.

Só no talkie

O Ministério das Comunicações publicou ato (Nº 5.858) que autoriza a Embaixada do Reino Unido a realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicação durante a visita do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, ao Brasil. Ele vai a Manaus hoje – onde assina acordos para o combate às mudanças climáticas – e, amanhã, estará em Brasília. A turma do serviço secreto já baixou aqui.

